Finans
16 Şubat 2023 - 20:45

Halkbank'a kredi borcu olanlara flaş karar! Bu kişilerin borcu 6 ay ertelendi: Listede var mısınız öğrenin!

Merkez üssü Kahramanmaraş olarak yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında bankalar da depremzede vatandaşlar için kararlarını açıklamaya başladı. Peki Halkbank depremzede vatandaşlar için hangi kararları aldı? Tüm detaylar haberimizde.

Finans
16 Şubat 2023 - 20:45
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Halkbank'a kredi borcu olanlara flaş karar! Bu kişilerin borcu 6 ay ertelendi: Listede var mısınız öğrenin!
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6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olarak yaşanan ve 10 ili etkileyen büyük deprem felaketi sonrasında birçok kurum ve kuruluş kararlarını peş peşe açıklamaya başladı. Bankaların çalışmaları da sona erdi. Halkbank depremzede vatandaşlar için kararlarını duyurdu. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

HALKBANK DEPREMZEDE VATANDAŞLAR İÇİN ALINAN KARARLAR

Merkez üssü Kahramanmaraş olarak yaşanan ve Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya illerini büyük yıkımlarla etkileyen deprem toplam 13.5 milyon vatandaşı doğrudan etkiledi. Arama kurtarma çalışmaları sürerken kurumların kararları da tek tek açıklanmaya başlandı. 



Halkbank Depremzede Vatandaşlar<a class= kredi Borcu Kararı">

Deprem bölgesinde olan esnaf vatandaşın Halkbank'a olan kredi borçları 6 ay süreyle etkilendi. Erteleme sonucunda doğacak faiz durumu ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacak. Erteleme vadesi 6 Şubat tarihinden itibaren olan kredi borçlarını kapsayacak. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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