Halkbank'a kredi borcu olanlara flaş karar! Bu kişilerin borcu 6 ay ertelendi: Listede var mısınız öğrenin!







HALKBANK DEPREMZEDE VATANDAŞLAR İÇİN ALINAN KARARLAR







6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olarak yaşanan ve 10 ili etkileyen büyük deprem felaketi sonrasında birçok kurum ve kuruluş kararlarını peş peşe açıklamaya başladı. Bankaların çalışmaları da sona erdi. Halkbank depremzede vatandaşlar için kararlarını duyurdu. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Merkez üssü Kahramanmaraş olarak yaşanan ve Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya illerini büyük yıkımlarla etkileyen deprem toplam 13.5 milyon vatandaşı doğrudan etkiledi. Arama kurtarma çalışmaları sürerken kurumların kararları da tek tek açıklanmaya başlandı.kredi Borcu Kararı">Deprem bölgesinde olan esnaf vatandaşın Halkbank'a olan kredi borçları 6 ay süreyle etkilendi. Erteleme sonucunda doğacak faiz durumu ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacak. Erteleme vadesi 6 Şubat tarihinden itibaren olan kredi borçlarını kapsayacak.