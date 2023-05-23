Halkbank dev kampanyayı başlattı! Ay sonunu getiremeyene faizsiz kredi verecek: Başvurular için...

Halkbank, acil nakit ihtiyacı olan müşterilere yönelik olarak yeni bir fırsat sunuyor. son dakika duyurusuna göre, tamamen faizsiz kredi paketi açıklandı ve acil nakit ihtiyacı olanlara faizsiz kredi kullanma imkanı sağlanıyor. Başvuruların bu Pazartesi günü itibarıyla başlayacağı bildirildi. Günümüzde vatandaşlar, kredi kullanma limitlerine getirilen sınırlamalar nedeniyle zorluk yaşamaktadır. Merkez Bankası'nın seçimler öncesi aldığı kararı geri çekmesine rağmen birçok özel banka hala kredi kullanım limitlerini düşürmüştür. Ancak, acil nakit ihtiyacı olan bireyler için Halkbank, geçtiğimiz Cuma günü yeni bir kredi paketi duyurusu yaparak tamamen faizsiz kredi imkanı sunmaktadır. Bu fırsattan yararlanmak isteyenler için başvurular Pazartesi gününden itibaren kabul edilmeye başlanacak.Halkbank, acil nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla yeni bir kredi paketi sunmaktadır. Sıfır faizli kredi destek paketini duyuran Halkbank, başvuruların Pazartesi günü (22 Mayıs 2023) başlayacağını duyurmuştur.
Özellikle kadın istihdamını desteklemek için Halkbank, 100.000 TL ile 225.000 TL arasında bir kredi limiti sunmaktadır. Bu faizsiz krediden kimlerin faydalanabileceği konusunda detaylı açıklamalar yapılmış ve 8 milyar TL'lik bir bütçe ayrıldığı belirtilmiştir.
Peki, minimum 100.000 TL, maksimum 225.000 TL olan bu krediden kimler yararlanabilir? Başvurular nereye ve nasıl yapılacak? İşte detaylar...
Halkbank ve KOSGEB iş birliğiyle sunulan bu faizsiz kredi hakkında ayrıntılı bilgilere aşağıda yer verilmiştir:
Özellikle kadın istihdamını desteklemek için Halkbank, 100.000 TL ile 225.000 TL arasında bir kredi limiti sunmaktadır. Bu faizsiz krediden kimlerin faydalanabileceği konusunda detaylı açıklamalar yapılmış ve 8 milyar TL'lik bir bütçe ayrıldığı belirtilmiştir.
Peki, minimum 100.000 TL, maksimum 225.000 TL olan bu krediden kimler yararlanabilir? Başvurular nereye ve nasıl yapılacak? İşte detaylar...
Halkbank ve KOSGEB iş birliğiyle sunulan bu faizsiz kredi hakkında ayrıntılı bilgilere aşağıda yer verilmiştir: