Halkbank elinde kalan evleri satışa çıkardı! Sadece 270 bin TL'ye satacak: İlk gelen ucuz evi alacak!













Gayrimenkul fiyatlarındaki artışlar nedeniyle ev sahibi olmak zorlaşırken, Halkbank cazip bir fırsat sunuyor. Bu fırsat sayesinde, sadece 8.100 TL peşinatla bahçeli ve müstakil bir ev sahibi olabilirsiniz. Bankaların zaman zaman sunduğu bu tür fırsatlarla gayrimenkul yatırımı yapmak oldukça karlı olabilir. Evler, bankaların resmi web sitelerinde detaylı bir şekilde sergilenmektedir. Peki, başvuru için gerekli belgeler nelerdir ve kimler başvurabilir? İşte detaylar... Halkbank, 144 ada, 1 parsel üzerinde bulunan ve Erzurum Karaçoban ilçesindeki Bahçeli Mahallesi'nde yer alan 3+1 müstakil ve bahçeli evi satışa sunuyor. Ev, Okullar Caddesi üzerinde yer alıyor ve 288,19 metrekarelik bir alana sahip. Halkbank, başlangıç bedelini 270.000 TL olarak belirledi.Halkbank, ev satışlarında ve kiralarında artış yaşanırken, uygun fırsatlar sunarak vatandaşların ev sahibi olmalarına yardımcı oluyor. Halkbank'ın sunduğu fırsatlar arasında, 8 bin 100 TL peşinat ile müstakil ve bahçeli bir ev satın alma seçeneği bulunuyor. Gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenler için bankaların sunduğu fırsatları takip etmek oldukça karlı olabiliyor. Halkbank'ın satışa sunduğu evler, resmi internet sitesinde detaylı bir şekilde gösteriliyor. Kimler başvurabilir ve gerekli belgeler nelerdir gibi ayrıntılı bilgiler de yine internet sitesinde yer alıyor.Halkbank'tan uygun fiyatlarla ev sahibi olmak artık mümkün! Gayrimenkul yatırım fırsatını kaçırmamak için detayları haberimizde bulabilirsiniz. Halkbank ev satış kampanyası ile ilgili en son fiyat ve koşullar için okumaya devam edin...işte Halk Bank Şartlar için yapılması gerekenler. Halkbank, müstakil ve bahçeli 3+1 evi Erzurum Karaçoban ilçesinde satışa çıkardı. Evin bulunduğu Bahçeli Mahallesi'nde, 144 ada, 1 parsel ve 288,19 metrekarelik bir alanı kaplıyor. Halkbank, başlangıç bedeli olarak 270 bin TL belirledi ve vatandaşların talep etmesi durumunda 8 bin 100 TL peşinat ödemesi istiyor. Artış bedeli minimum 2 bin 500 TL olarak belirlendi. Halkbank'ın sunduğu evleri ve diğer gayrimenkul satış fırsatlarını incelemek için https://www.halkbankgayrimenkul.com.tr./EstateDetail/Index/26559 adresini ziyaret edebilirsiniz.Halkbank üzerinden konut kredisi kullanarak satın alım yapmak isteyenler için gerekli evraklar T.C. kimlik fotokopisi, tapu fotokopisi ve gelir belgesi. Bunların yanı sıra 8 bin 100 TL peşinat ödemesi yapmak gerekiyor. Halkbank'ın konut kredisi taksitleri, satın alınacak evin özelliklerine ve satış koşullarına göre değişiyor. Aylık ödeme tutarı, vade ve limite göre farklılık gösteriyor. Halkbank konut kredisi faiz oranları da vade, limit ve piyasa koşullarına göre belirleniyor.