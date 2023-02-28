Finans
28 Şubat 2023 - 21:30

Halkbank emekli promosyonuna noktayı koydu! Şubeye giden çift haneli o rakamı kapacak

Emekli vatandaşların promosyon süreçleriyle ilgili araştırmaları devam ediyor. En yüksek tutarı sağlayacak bankalardan biri de Halkbank oldu. Peki promosyon şartları nedir? Tüm detaylar haberimizde.

Finans
28 Şubat 2023 - 21:30
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Halkbank emekli promosyonuna noktayı koydu! Şubeye giden çift haneli o rakamı kapacak


Emekli vatandaşlar bankaların düzenlemeye gittiği promosyon kampanyalarını merakla araştırırken Halkbank 30 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi yapacağını duyurdu. Peki Halkbank emekli promosyonu nasıl alınır? Şartlar nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI

Bankaların emekli promosyon yarışı hız kesmeden devam ediyor. Emekli vatandaşların yüzünü güldürecek yeni bir promosyon kampanyası da Halkbank'tan geldi. Halkbank promosyon kampanyasına göre SSK, Bağ Kur, Emekli Sandığı emeklisi olan bütün vatandaşlar promosyon ödemesinden faydalanacak. Ödeme tutarları şu şekilde belirlendi; 3 bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alan vatandaşlar 3 bin L, 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arası emekli maaşı alan vatandaşlar 3 bin 500 TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alan vatandaşlar 4 bin 500 TL, 10 bin TL ve üstünde emekli maaşı alan vatandaşlar 5 bin TL promosyon ödemesinden faydalanacak. 



Halkbank Emekli Promosyon Tutarları

Aynı zamanda banka promosyon ödemesi yanında emekli vatandaşlara uygun faizli ve ödeme planlı ihtiyaç kredisi de verecek. İhtiyaç kredisinden faydalanmak isteyen vatandaşlar bankanın şubelerinden yüzde 1.89 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi çekebilirken emekli vatandaşlar için bu faiz oranı yüzde 1.55 oranına düşürülecek. Emekli maaşlarını bankaya taşıyarak promosyon ödemesinden faydalanan ve 3 sene bankada kalma taahhüdü veren emekli vatandaşlar 30 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisinden faydalanabilecek. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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