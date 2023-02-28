Halkbank emekli promosyonuna noktayı koydu! Şubeye giden çift haneli o rakamı kapacak







HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI







Emekli vatandaşlar bankaların düzenlemeye gittiği promosyon kampanyalarını merakla araştırırken Halkbank 30 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi yapacağını duyurdu. Peki Halkbank emekli promosyonu nasıl alınır? Şartlar nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Bankaların emekli promosyon yarışı hız kesmeden devam ediyor. Emekli vatandaşların yüzünü güldürecek yeni bir promosyon kampanyası da Halkbank'tan geldi. Halkbank promosyon kampanyasına göre SSK, Bağ Kur, Emekli Sandığı emeklisi olan bütün vatandaşlar promosyon ödemesinden faydalanacak. Ödeme tutarları şu şekilde belirlendi; 3 bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alan vatandaşlar 3 bin L, 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arası emekli maaşı alan vatandaşlar 3 bin 500 TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alan vatandaşlar 4 bin 500 TL, 10 bin TL ve üstünde emekli maaşı alan vatandaşlar 5 bin TL promosyon ödemesinden faydalanacak.Aynı zamanda banka promosyon ödemesi yanında emekli vatandaşlara uygun faizli ve ödeme planlı ihtiyaç kredisi de verecek. İhtiyaç kredisinden faydalanmak isteyen vatandaşlar bankanın şubelerinden yüzde 1.89 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi çekebilirken emekli vatandaşlar için bu faiz oranı yüzde 1.55 oranına düşürülecek. Emekli maaşlarını bankaya taşıyarak promosyon ödemesinden faydalanan ve 3 sene bankada kalma taahhüdü veren emekli vatandaşlar 30 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisinden faydalanabilecek.