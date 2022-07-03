Halkbank havale ve EFT işlem saatleri 2022

Türkiye ekonomisinin kalkınması ve işletmelere kredi verilebilmesi amacı ile 2284 saylı halkbankası ve halk sandıkları konunu ile 1933 yılında Türkiye Halk Bankası kurulmuştur. 1950 yıllarında büyümeye devam eden Halk Bankası şubeler açarak Türkiye'nin neredeyse her yerine yayılmaya başlamıştır. İhtiyacı olan esnaf ve işletmecilere krediler vererek, ülke içinde ekonomide dinamizmi sağlamaya çalışmıştır. 2000'li yıllarda yeniden yapılandırmaya girerek özendire çalışmaları yapan banka, misyon ve vizyon olarak daha ileriyi hedeflemiştir. Şuan Türkiyenin birçok ile ve ilçesinde şubeleri bulunan Halk Bankası aynı zamanda dünya lkelerinde de şubeleri ile insanlara hizmet vermektedir. Türkiye'de bankaçılık sektöründe ilk 3'te yer alan banka, 1933'te hizmet vermeye başlamıştır. Ülke içinde ekoniye sağladığı katkı bankacılık ahlakına yakışır şekildedir. İnsanları mağdur etmeden gerekli şartlarla onlara kredi imkanı veren banka, olabildiğince kısa sürede ve müşteri memnuniyetini esas alarak hizmet vermektedir. Geçici vezne himeti ile insanların yoğun olduğu yerlerde hemen kurulup, insanları üşkül urumda bırakmamaktadır. Bankacılık sektöründe önemli bir yere sahip olan banka, fuar, turizm gibi geçici dönemlerde yoğun olan yerlere hemen geçici vezne kurarak insanların mağdur durumda kalmasının önüne geçerek, insanlara hizmet vermektedir. Teknoloji ile iç içe olan banka, Kobi, ticaret, bireysel bankacılığın yanında mobil, sms, intenet bankacılığı da yapmaktadır. Müşteri memnuniyetini esas alan banka bir takım işlemlerini gerçekletirebilmeleri için intenet bankacılığı aracılığıyla bankaın resmi intenet siesine girerek yapacakları işlemler için onlara kolaylık sağlamıştır. Bankanın telefonunu arayarak müşteri hizmetleri ile görüşebilir, gerekli bilgileri öğrenebilirsiniz. Bankanın para transfelerinde uyguladığı politika şu şekildedir. Havala işlemlerinde herhangi bir saat sıkıntısı çıkarmayan banka, EFT işlemleri için 08:00-16:30 saatleri arasını belirlemiştir. Bu saatler haricinde herhangi bir EFT işlemi yapmamaktadır. Bireysel bankacılıkta eğer isme havale gerçekleştirecekseniz limit 20.000 TL olarak belirlenmiştir. Ancak EFT işlemleri için belirlenen limit 150.000 TL'dir. Şirketler için belirlenen havale limiti 25.000 TL iken, EFT işlemleri için limit 150.000 TL'dir. Banka, müşterilerinin memnuniyetini düşünürken çalışanlarına da olanaklar tanımıştır. Çalışma saatleri dışnda herhangi bir işlem kabul etmeyen personel, özlülük haklarını kullanabilmektedir. Halk Bankası diğer bankalar gibi haftasonu tatile girmektedir.