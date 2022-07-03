Finans
03 Temmuz 2022 - 20:43

Halkbank havale ve EFT işlem saatleri 2022

1933'te kurulan Halk Bankası, EFT ve havale işlemlerinde saat sınırı koymuştur. Havale işlemlerinde herhangi bir saat sınırı olmazken, EFT işlemlerini 08:00-16:30 saatleri arasında yapmaktadır.

Finans
03 Temmuz 2022 - 20:43
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Halkbank havale ve EFT işlem saatleri 2022
Türkiye ekonomisinin kalkınması ve işletmelere kredi verilebilmesi amacı ile 2284 saylı halkbankası ve halk sandıkları konunu ile 1933 yılında Türkiye Halk Bankası kurulmuştur. 1950 yıllarında büyümeye devam eden Halk Bankası şubeler açarak Türkiye'nin neredeyse her yerine yayılmaya başlamıştır. İhtiyacı olan esnaf ve işletmecilere krediler vererek, ülke içinde ekonomide dinamizmi sağlamaya çalışmıştır. 2000'li yıllarda yeniden yapılandırmaya girerek özendire çalışmaları yapan banka, misyon ve vizyon olarak daha ileriyi hedeflemiştir. 

Şuan Türkiyenin birçok ile ve ilçesinde şubeleri bulunan Halk Bankası aynı zamanda dünya lkelerinde de şubeleri ile insanlara hizmet vermektedir. 

Türkiye'de bankaçılık sektöründe ilk 3'te yer alan banka, 1933'te  hizmet vermeye başlamıştır.  Ülke içinde ekoniye sağladığı katkı bankacılık ahlakına yakışır şekildedir. İnsanları mağdur etmeden gerekli şartlarla onlara kredi imkanı veren banka, olabildiğince kısa sürede ve müşteri memnuniyetini esas alarak hizmet vermektedir. 

Geçici vezne himeti ile insanların yoğun olduğu yerlerde hemen kurulup, insanları üşkül urumda bırakmamaktadır. Bankacılık sektöründe önemli bir yere sahip olan banka, fuar, turizm gibi geçici dönemlerde yoğun olan yerlere hemen geçici vezne kurarak insanların mağdur durumda kalmasının önüne geçerek, insanlara hizmet vermektedir. 

Teknoloji ile iç içe olan banka, Kobi, ticaret, bireysel bankacılığın yanında mobil, sms, intenet bankacılığı da yapmaktadır. Müşteri memnuniyetini esas alan banka bir takım işlemlerini gerçekletirebilmeleri için intenet bankacılığı aracılığıyla bankaın resmi intenet siesine girerek yapacakları işlemler için onlara kolaylık sağlamıştır. Bankanın telefonunu arayarak müşteri hizmetleri ile görüşebilir, gerekli bilgileri öğrenebilirsiniz. 

Bankanın para transfelerinde uyguladığı politika şu şekildedir. Havala işlemlerinde herhangi bir saat sıkıntısı çıkarmayan banka, EFT işlemleri için 08:00-16:30 saatleri arasını belirlemiştir. Bu saatler haricinde herhangi bir EFT işlemi yapmamaktadır.  Bireysel bankacılıkta eğer isme havale gerçekleştirecekseniz limit 20.000 TL olarak belirlenmiştir. Ancak EFT işlemleri için belirlenen limit 150.000 TL'dir. Şirketler için belirlenen havale limiti 25.000 TL iken, EFT işlemleri için limit 150.000 TL'dir.  

Banka, müşterilerinin memnuniyetini düşünürken çalışanlarına da olanaklar tanımıştır. Çalışma saatleri dışnda herhangi bir işlem kabul etmeyen personel, özlülük haklarını kullanabilmektedir. Halk Bankası diğer bankalar gibi haftasonu tatile girmektedir. 

EDİTOR
Abidin brt
Abidin brt
İlginizi Çekebilir
SGK'dan emekli olabilmek için kaç gün gerekli? Bağkur ve SGK Emeklilik gün sayısı nasıl hesaplanır?
SGK'dan emekli olabilmek için kaç gün gerekli? Bağkur ve SGK Emeklilik gün sayısı nasıl hesaplanır?
Maddi sıkıntı yaşayan fakir ailelere devletten kira ve muhtaç aylığı para yardımı
Maddi sıkıntı yaşayan fakir ailelere devletten kira ve muhtaç aylığı para yardımı
Son Haberler
The Windermere Children 2020 film konusu ve oyuncuları
The Windermere Children 2020 film konusu ve oyuncuları
iOS 15 hangi telefonlara gelecek, yenilikleri neler?
iOS 15 hangi telefonlara gelecek, yenilikleri neler?
SGK'dan emekli olabilmek için kaç gün gerekli? Bağkur ve SGK Emeklilik gün sayısı nasıl hesaplanır?
SGK'dan emekli olabilmek için kaç gün gerekli? Bağkur ve SGK Emeklilik...
e-Devlet'ten ne zaman emekli olurum hesaplaması nasıl yapılır? Emeklilik yaşı ve prim hesaplama!
e-Devlet'ten ne zaman emekli olurum hesaplaması nasıl yapılır? Emeklilik...
Maddi sıkıntı yaşayan fakir ailelere devletten kira ve muhtaç aylığı para yardımı
Maddi sıkıntı yaşayan fakir ailelere devletten kira ve muhtaç aylığı...
Kapatılan eski banka hesabı geri açılabilir mi? Kapatılan hesabı yeniden açtırma işlemleri
Kapatılan eski banka hesabı geri açılabilir mi? Kapatılan hesabı...
Müze kart nedir, nerelerde geçerli? Müze kart nereden, nasıl alınır? 350'den fazla müzeye bir yıl boyunca ücretsiz ziyaret
Müze kart nedir, nerelerde geçerli? Müze kart nereden, nasıl alınır?...
Çalışan anneler doğum borçlanması nasıl yapabilir? Doğum borçlanması şartları
Çalışan anneler doğum borçlanması nasıl yapabilir? Doğum borçlanması...
Şeyma Subaşı ne kadar nafaka alıyor? Şeyma Subaşı'nın nafaka miktarını paylaşan bankacıya şok ceza!
Şeyma Subaşı ne kadar nafaka alıyor? Şeyma Subaşı'nın nafaka miktarını...
Diriliş Osman Malhun Hatun Kimdir? Gerçek adı nedir? Aslıhan Karalar rol aldığı yapımlar
Diriliş Osman Malhun Hatun Kimdir? Gerçek adı nedir? Aslıhan Karalar...