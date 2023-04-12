Halkbank, müşterilerine yönelik bir çağrıda bulundu. Yapılan duyuruda, 2024 yılına kadar güncel kimlik bilgileriyle başvuru yapılmaması durumunda, Halkbank'ta bulunan her türlü emanet ve alacakların, faiz, kar payı ve diğer getirilerin Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne devredileceği belirtildi. Bu nedenle, Halkbank müşterileri 2024 yılına kadar güncel kimlik bilgileriyle başvuruda bulunmaları gerektiği konusunda uyarıldı. İşte detaylar...
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12 Nisan 2023 - 20:45
Halkbank hesabı olanlara duyuruldu! Yeni kimlik kartıyla başvuru şartı aranacak: Bu işlemler için açıklandı
Halkbank, müşterilerine yönelik bir çağrıda bulundu. Yapılan duyuruda, 2024 yılına kadar güncel kimlik bilgileriyle başvuru yapılmaması durumunda, Halkbank'ta bulunan her türlü emanet ve alacakların, faiz, kar payı ve diğer getirilerin Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne devredileceği belirtildi. Bu nedenle, Halkbank müşterileri 2024 yılına kadar güncel kimlik bilgileriyle başvuruda bulunmaları gerektiği konusunda uyarıldı. İşte detaylar...
Finans
12 Nisan 2023 - 20:45
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Halkbank, Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında zaman aşımına uğrayacak nakit ve sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgilerin, kurumun web sitesinde yer aldığını açıkladı. 2024 yılına kadar güncel kimlik bilgileriyle başvuru yapılmaması durumunda, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 83'üncü maddesi gereği zaman aşımına uğramış olan yatırım hizmetleri ve faaliyetleri kaynaklı tüm emanetler, alacaklar, faiz, kar payı ve diğer getirilerin Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne devredileceği belirtildi. Halkbank, müşterilerine bu konuda duyuru yaparak, ilgili hak sahiplerinin başvuruda bulunmaları gerektiğini hatırlattı.
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