Finans
22 Ocak 2023 - 07:45

Halkbank'ı tutabilene aşk olsun! Bu aydan itibaren tamı tamına 45.000 TL promosyon verecek: Özel bankaların gözü yaşlı!

Halkbank adını zirveye taşıyor! 45.000TL'lik kampanya Ocak'tan itibaren teslim edilecek! Tüm bankalar sıfır kaldı.

Finans
22 Ocak 2023 - 07:45
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Halkbank'ı tutabilene aşk olsun! Bu aydan itibaren tamı tamına 45.000 TL promosyon verecek: Özel bankaların gözü yaşlı!
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Halkbank, Ocak 2023'te 45 bin TL'lik rekor maaş artışıyla zirveye ulaştı. Halkbank'ın rekor emeklilik ikramiyesi var. Halkbank, Ocak 2023'te 45 bin TL'lik rekor maaş zammı ile zirve yaptı. Halkbank'ta rekor emekli ikramiyesi var.

halkbank



Anadolu Üniversitesi'nin geçen yıl kırdığı 42 bin 500 TL'lik yükselme rekorunu kıran bu, memur ve emekliler için önemli bir haber. Halkbank'ı zirveye taşıyan yeni rekor, çalışanlarını sevindirdi. Halkbank'ta yapılan bu ödeme, ön ödeme kampanyasına ek olarak, memur maaşlarına ek bir tutar ekliyor. Bu haber önümüzdeki aylarda daha da konuşulacak gibi görünüyor.

Geçen yıl bankaların emekliler ve memurlar için maaşları artıracağından bahsediliyordu. Özel ve kamu bankaları bordro müşterisi olmak için yarışırken promosyon haberleri yeni yılda da devam ediyor. Halkbank için bugün bir güncelleme yayınlandı. Halkbank, memur maaşlarına zam yapmanın yanı sıra 2023'ün en iyi terfi anlaşmasına imza attı. Önümüzdeki aylarda memur ve emeklilere 45 bin TL maaş desteği yapılacak. Ayrıca Anadolu Üniversitesi'ne geçen yılki 42.500 TL'lik terfi ödeme rekorunu da kıracaktı. Haber Halkbank'a maaş zamlarında rekabet avantajı sağladı.

HALKBANK O KURUM İLE ANLAŞMA SAĞLADI

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Halkbank, yılın en büyük promosyonuna imza attı Gazi Üniversitesi ile yapılan anlaşma kapsamında üniversite personeline 3 yıl süreyle 45 bin TL hibe ödenecek. Bu ödemenin 44.500 TL'si doğrudan bağış olarak 15 Ocak'ta yapılacak ve kalan 500 TL nakit olarak çalışanın kredi kartına yüklenecek. Halkbank bu rakamla ödemelerini aştı.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ'NİN REKORU GEÇİLDİ

Gazi Üniversitesi yükselme rekoru kırdı! Geçen yıl Anadolu Üniversitesi, adı açıklanmayan bir bankayla yaptığı sözleşme kapsamında 42.500 TL hibe aldı. Ancak Gazi Üniversitesi, Halkbank ile yaptığı anlaşma kapsamında çalışanlarına 45.000 TL maaş zammı ödeyecek. Bu da Halkbank'ı reklam ödemelerinde rekor kırarak listenin en başına yerleştiriyor.

EDİTÖR
Dilara Akkuş
Dilara Akkuş
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