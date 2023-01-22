Halkbank'ı tutabilene aşk olsun! Bu aydan itibaren tamı tamına 45.000 TL promosyon verecek: Özel bankaların gözü yaşlı!

Halkbank, Ocak 2023'te 45 bin TL'lik rekor maaş artışıyla zirveye ulaştı. Halkbank'ın rekor emeklilik ikramiyesi var. Halkbank, Ocak 2023'te 45 bin TL'lik rekor maaş zammı ile zirve yaptı. Halkbank'ta rekor emekli ikramiyesi var.
Anadolu Üniversitesi'nin geçen yıl kırdığı 42 bin 500 TL'lik yükselme rekorunu kıran bu, memur ve emekliler için önemli bir haber. Halkbank'ı zirveye taşıyan yeni rekor, çalışanlarını sevindirdi. Halkbank'ta yapılan bu ödeme, ön ödeme kampanyasına ek olarak, memur maaşlarına ek bir tutar ekliyor. Bu haber önümüzdeki aylarda daha da konuşulacak gibi görünüyor. Geçen yıl bankaların emekliler ve memurlar için maaşları artıracağından bahsediliyordu. Özel ve kamu bankaları bordro müşterisi olmak için yarışırken promosyon haberleri yeni yılda da devam ediyor. Halkbank için bugün bir güncelleme yayınlandı. Halkbank, memur maaşlarına zam yapmanın yanı sıra 2023'ün en iyi terfi anlaşmasına imza attı. Önümüzdeki aylarda memur ve emeklilere 45 bin TL maaş desteği yapılacak. Ayrıca Anadolu Üniversitesi'ne geçen yılki 42.500 TL'lik terfi ödeme rekorunu da kıracaktı. Haber Halkbank'a maaş zamlarında rekabet avantajı sağladı.