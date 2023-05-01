Halkbank'ın eski Genel Müdürü Hakan Atilla'ya şok yasak! Pasaportuna el konuldu..













ABD'DE 28 AY TUTUKLU KALDI

Halkbank'ın eski Genel Müdürü Hakan Atilla, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı ve pasaportuna el konulduğu ve ayrıca yurt dışına çıkmamasıyla ilgili bir tebliğ iletilmek üzere karakola götürüldüğünü söyledi.Hakan Atilla, ve ailesi sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'na gitti. Buradan Kıbrıs'ın Erkan Havalimanı'na gitmek isteyen Attila, pasaport kontrolü sırasında çıkış yasağını fark etti. Polis ekipleri, Atilla'yı pasaportu ile birlikte havalimanı karakoluna götürdü. Burada Attila'ya yurt dışına çıkma yasağı bilgisi verildi. Attila daha sonrasında serbest bırakıldı. Kıbrıs'a gitmek üzere yola çıkmak üzereyken, havaalanında pasaportuna el konulan Hakan Atilla, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ailesiyle birlikte Kıbrıs'a gitmek üzereyken polis tarafından pasaportunuza el konulduğunu belirterek şu ifadeleri paylaştı:Mayıs 2018'de ABD tarafından İran'a yönelik gerçekleştirilen yaptırımlarını delmek suçundan 32 ay hapis cezası alan Halkbank'ın eski Genel Müdürü Hakan Atilla, 28 ay hapis yattıktan sonra tahliye oldu. Atilla'nın cezası, yattığı 14 aydan mahsup edildi.