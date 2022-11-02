EKONOMİ
02 Kasım 2022 - 18:10

Halkbank kart sahipleri dikkat! Market alışverişlerinizin 200 TL'si iade ediliyor

Halkbank Paraf kullanıcıları için duyuru yapıldı. 30 Kasım'a kadar başvuru yapanlara 200 TL ParafPara verilecek. İşte kampanya detayları.

EKONOMİ
02 Kasım 2022 - 18:10
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Halkbank kart sahipleri dikkat! Market alışverişlerinizin 200 TL'si iade ediliyor


Kamu bankaları her ay duyurdukları farklı kampanyalar ile müşterilerine avantajların kapısını aralıyor. Bu kamu bankalarından biri olan Halkbank, müşterileri için Kasım ayı kredi kartı kampanyalarını açıkladı. Halkbank Paraf kartı olan vatandaşlar, market alışverişlerinin 200 TL’sini bedavaya getirecek. Nasıl mı? Cevabı haberimizin devamında…

Halkbank Parafkart sahiplerine 200 TL Parafpara

Halkbank’ın resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Parafkart kullanıcıları için yeni bir market alışverişi kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında Paraf ile market sektöründe peşin olarak yapılan ilk 300 TL ve üzeri harcamadan sonraki her 300 TL ve üzeri harcamaya 20 TL, toplamda 200 TL ParafPara hediye edilecek.



Son dönemde market harcamalarının katlanmasıyla kara kara düşünen vatandaşlar, Parafın bu kampanyasını duyduktan sonra alışverişlerini daha rahat yapar oldu. Gelin şimdi kampanyanın detaylarından bahsedelim.

Market alışverişlerine 200 TL’ye varan ParafPara kazanmak için 1 Kasım – 30 Kasım 2022 tarihleri arasında kampanyaya katılım sağlamak ve 300 TL ve üzeri alışveriş yapmak gerekiyor. ilk 300 TL tutarındaki alışverişten sonra her 300 TL ve üzeri alışveriş için 30 TL ve toplamda 200 TL ParafPara veriliyor.

Halkbank paraf

Bu kampanyadan yararlanabilmek için müşterilerin mutlaka harcamalarını gerçekleştirmeden önce Paraf Mobil uygulamasına girerek ilgili kampanyaya ‘Hemen Katıl’ seçeneğine tıklaması gerekiyor. Ya da cep telefonlarından ÖDÜL yazıp 3404’e SMS gönderilmesi de yeterli oluyor. Kampanyaya katılmadan yapılan harcamalara hediye verilmiyor. Bu nedenle ilk harcama öncesinde mutlaka katılım sağlanması gerekiyor.

Alışverişlerinizden kazandığınız ParafPara’lar, günsonu işlemi aracılığı ile işlemin banka sistemine ulaşmasından bir gün sonra sistem tarafından otomatik yüklenmektedir. Kampanyaya Paraf, Parafly, Sanal kartlar ve ek kartlar, Sanal POS’tan yapılan işlemler dahil ediliyor.

Kampanyadan kazanılan ParafPara’ların son kullanma tarihi 15 Ocak 2023 saat 21.59 olmaktadır. Müşteriler hediyelerini kullanmazsa 16 Ocak 2023 tarihinde hediyeleri geri alınacaktır.

Halkbank Parafkart kullanıcıları için sunulan bu ayrıcalıklı kampanya ile market alışverişlerinde toplam 200 TL kazanmak isteyen müşterilerin mutlaka 30 Kasım tarihine kadar kampanyaya katılması gerekiyor. kampanya ile ilgili detaylara paraf.com.tr adresinde yer alan kampanyalar bölümünden ulaşabilirsiniz.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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