Halkbank KPSS şartsız yüksek maaşla 1000 servis görevlisi alacak! Başvuru ekranı açıldı







Halkbank 77 ilde 1000 personel alımı yapacak!







Halkbank 1000 personel alımı başvuru şartları neler?

Halkbank 1000 servis görevlisi alımı hangi bölümlerden alıyor?

Halkbank servis görevlisi alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? Başvuru ücreti

Halkbank sınavı hangi illerde ne zaman yapılacak?

2022 yılının son aylarına girilirken çeşitli kurumlar tarafından personel alımları devam ediyor. Yapılan son duyuruyla birlikte Halkbank bünyesine 1000 servis yetkilisi personeli alınacağı açıklandı. 77 ilde yapılacak personel alımı için ilan henüz yeni yayınlanırken birçok kişi Halkbank 1000 personel alımı ne zaman, hangi şehirlerde yapılacak, şartlar neler gibi sorulara yanıt arıyor.Halkbank personel alımı için ilan açıldı. Son olarak 2020 yılında Halkbank servis yetkilisi için ilan açılmış ve binlerce kişiden başvuru alınmıştı. 2022 yılının son aylarında ise Halkbank, Türkiye genelinde 77 ildeki şubelerinde istihdam edilmek üzere 1000 servis yetkilisi alacağını duyurdu.Halkbank bünyesinde servis yetkilisi olarak çalışmak isteyenlerin bazı şartları taşıyor olması gerekiyor. bu şartlar arasında en öne çıkanı ise yaş ve lisans/ önlisans bölüm şartı oluyor.Halkbank Servis Görevlisi alımı için adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. Adayların kamu haklarından mahrum olmaması, görevini yapmasına engel sağlık sorununun olmaması, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından başarılı geçmek, erkek adayların askerliğini yapmış olması, bankalarda çalışması yasaklanmış olmamak gibi şartlar aranmaktadır. Bankanın personel alımı için adayların 01.01.1992 ve sonrasında doğmuş olması gerekiyor. Bu tarihten önce doğan adayların başvuru yapma imkanı bulunmuyor. Diğer şartlardan biri de adayın alım yapılacak şehirde ikamet ediyor olmasıdır.Bankanın servis görevlisi ilanına başvurabilmek için adayların 4 yıllık eğitim veren lisans bölümlerinden mezun olması gerekiyor. önceki yıllarda bölüm şartı aranmazken bu yıl servis görevlisi sınavına başvuru yapabilecek lisans bölümleri şeklinde bir tablo yayınlandı.Mezuniyet şartını karşılamayanların Şubat 2023 itibarıyla mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta olması da geçerli kabul ediliyor. Mühendislik bölümlerinin dışında kalan mühendislik bölümlerinden mezun olmak, İşletme ya da Ekonomi dallarında yüksek lisans derecesi almış olmak veya Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki denkliklerden mezun ya da Şubat ayı itibarıyla mezun olma şartı aranmaktadırHalkbank’ın Türkiye genelinde 1000 personel alımı yapacağının açıklanması ardından başvuru tarihleri de merak edildi. Başvurular 27 Ekim 2022 Perşembe günü itibarıyla başladı ve 13 Kasım 2022 Pazar günü sona erecek. Başvurular Halkbank.istanbul.edu.tr adresi üzerinden yapılacaktır. Adayların başvuru yaparken 330 TL sınav ücretini yatırması gerekiyor. Ödemeler aynı internet sitesi üzerinden kredi ve banka kartı ile yapılabilmektedir. Sınava girmeyen adayların başvuru bedelleri ise iade edilmeyecek.Halkbank servis görevlisi için yazılı sınav 03 Aralık 2022 Cumartesi günü saat 10.00’da yapılacak. Sınav, Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon ve Van olmak üzere 17 merkezde yapılacak.