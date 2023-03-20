Halkbank kredi kampanyasını arşa çıkardı! 12 ay tek kuruş ödemeden 250 bin TL verecek: Bu kişiler faizsiz alacak!

HalKbank çok avantajlı kredi kampanyalarına bir yenisini daha ekledi. Halk girişimci kredisi için açıklanan kampanya kapsamında 250 bin lira sıfır faizle 60 ay vade ve 12 ay uzatma imkanı sunuluyor. Krediye özellikle genç girişimcilerin ilgi göstermesi bekleniyor. Ayrıca maksimum kredi geri ödeme kolaylığı, işini büyütmek isteyen girişimcilerin ve KOBİ'lerin ilgisini çekiyor.
KREDİ AVANTAJLARI NELER ?
Şartları taşıyan vatandaşlarımız ilgili krediyi 250 bin Türk Lirası olarak kullanabilirler. Aynı zamanda; • 12 ay geri ödemesiz • 60 ay vadeli • Sıfır faizli gibi seçenekler de sunuyor.