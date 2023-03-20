Kredi
20 Mart 2023 - 12:45

Halkbank kredi kampanyasını arşa çıkardı! 12 ay tek kuruş ödemeden 250 bin TL verecek: Bu kişiler faizsiz alacak!

Halkbank yeni kredi kampanyasını açıkladı. Kampanya kapsamında 250 bin lira 12 ay vade ve 60 ay vade olmak üzere sıfır faizle veriliyor. Kampanyadan 45 yaş altı tüm vatandaşlar faydalanacaktır. Daha fazla detaya haberimizden ulaşabilirsiniz…

Kredi
20 Mart 2023 - 12:45
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Halkbank kredi kampanyasını arşa çıkardı! 12 ay tek kuruş ödemeden 250 bin TL verecek: Bu kişiler faizsiz alacak!
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HalKbank çok avantajlı kredi kampanyalarına bir yenisini daha ekledi. Halk girişimci kredisi için açıklanan kampanya kapsamında 250 bin lira sıfır faizle 60 ay vade ve 12 ay uzatma imkanı sunuluyor. Krediye özellikle genç girişimcilerin ilgi göstermesi bekleniyor. Ayrıca maksimum kredi geri ödeme kolaylığı, işini büyütmek isteyen girişimcilerin ve KOBİ'lerin ilgisini çekiyor.

halkbank

KREDİ AVANTAJLARI NELER ?



Şartları taşıyan vatandaşlarımız ilgili krediyi 250 bin Türk Lirası olarak kullanabilirler. Aynı zamanda;

 • 12 ay geri ödemesiz

 • 60 ay vadeli

 • Sıfır faizli

 gibi seçenekler de sunuyor.

KREDİDEN KİMLER FAYDALANACAK?

Krediyi şirket kurmak ya da büyütmek isteyenler, 45 yaşını doldurmamış ve en az ilkokul mezunu herkes kullanabilir. Başvuru sahibinin gazi, şehit/gazi yakını veya engelli olması halinde yaş sınırı 55 olarak belirlenir ve kredi tutarı 300 bin Türk Lirasına çıkarılır.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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