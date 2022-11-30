EKONOMİ
30 Kasım 2022 - 12:56

Halkbank maaşı 7.499 TL'ye kadar olanlara 3500 TL ödeme yapacak! Başvuru için kısıtlı günler

Bankalardan emekli promosyon ödemesi almak isteyenler için süreç devam ediyor. Halkbank, emekli maaşı 7.499 TL'ye kadar olanlara 3500 TL ödeme yapacak. Ayrıntılar haberimizde.

EKONOMİ
30 Kasım 2022 - 12:56
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Halkbank maaşı 7.499 TL'ye kadar olanlara 3500 TL ödeme yapacak! Başvuru için kısıtlı günler


Bankaların emekli promosyon ödemeleri tüm hızıyla devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 19 bankayla imzaladığı sözleşmeye göre 1 Kasım 2022 tarihi itibarıyla emekli promosyon tutarları güncellendi. Buna göre maaşını Halkbank’tan alan ve Halkbank’tan almak isteyenler için kampanya detayları paylaşıldı.

Halkbank emekli promosyon ödemeleri!

Emekli maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı kabul eden tüm SGK emeklileri promosyon ödemesi alabilecekler. 1 Kasım 2022 tarihi itibarıyla geçerli olan promosyon tutarları banka tarafından paylaşıldı. Buna göre promosyon ödemeleri şu şekilde olacak:



Emekli maaşı 3 bin 500 TL ve altı olanlar 3 bin TL,

3 bin 500 TL ila 7 bin 499 TL arasında olanlar 3 bin 500 TL,

7 bin 500 TL ila 9 bin 999 TL arasında olanlar 4 bin 500 TL,

10 bin TL ve üzeri maaş alanlara ise 5 bin TL promosyon ödemesi yapılacak.

Banka tarafından yapılan açıklamada, Halkbank’tan daha önce promosyon ödemesi almış ve taahhüt süresi devam eden müşterilerin iade etmesi gereken tutar, yeni ödenecek promosyon tutarından mahsup edilerek ödenecek. Halkbank’tan birden fazla emekli maaş ödemesi alanlar için ödenecek promosyon tutarı ise maaş tutarları toplamına göre yapılıyor.

Halkbank emekli promosyon başvurusu nasıl yapılır?

Emekli maaşını Halkbank’tan alan ve Halkbank’tan almak isteyenler 3 yıl aynı bankada kalma sözü verdiklerinde bu promosyon tutarlarından yararlanabilecekler. Halkbank promosyon başvuruları mobil ve internet bankacılığından, 0850 222 92 62 numaralı Emekli Hattı’ndan ve tüm Halkbank şubelerinden yapılabilmektedir.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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