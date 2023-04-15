Halkbank müşterileri aman dikkat! Hesap hareketlerinizi hemen kontrol edin: Yeni karar açıklandı! Son işlem başınızı yakabilir







HALKBANK MÜŞTERİLERİNİ UYARDI







Halkbank hesabı olan müşterilerini yakından ilgilendiren yeni bir duyuru yaptı. Hesap sahiplerinin bu işlemlere dikkat etmesi gerekiyor! Yoksa paranız boşa gidecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Halkbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan son duyuruya göre müşterilerin son işlemlerini ne zaman yaptıklarını kontrol etmesi ve zaman aşımı olabileceği ile ilgili yeni bir uyarı yapıldı. Halkbank 23 Mayıs 1938 senesinde açılan bir kamu bankasıdır. Halkbank zaman aşımına uğrayacak hesaplar ile ilgili müşterilerini uyardı.Halkbank yayımladığı habere göre şu açıklamaları yaptı; '6362 Sermaye Piyasası Kanunu 83. madde kapsamında zaman aşımına uğrayan yatırım hizmetlerinden kaynaklı emanet ve alacaklar, hesap sahibi tarafından yapılan son talep, işlem ya da yazılı talimat yoksa on sene içinde talep ve tahsil edilmemesi durumunda Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne gelir kaydedilmesi gerekiyor.' Halkbank müşterilerinin zaman aşımına uğrayan hesapları ile ilgili kimlik belgeleriyle bağlı olunan şubeye giderek başvuru yapılması gerekiyor.