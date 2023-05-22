Halkbank müşterilerine para yağmuru başladı! Bir SMS gönderene 750 TL geri ödemesiz para verilecek

Halkbank müşterilerinin yüzleri gülecek haber geldi. Bu şartları taşıyan bütün müşterilere 750 TL ödeme yapılacak! Peki şartlar ne olacak? Kampanyaya nasıl katılım sağlanır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Yurt içi beyaz eşya, elektronik, mobilya, dekorasyon, yapı malzemeleri, müteahhit işleri sektörlerinde yapılmış 5 bin TL ve üstü alışverişler sonrasında 250 TL ParafPara verilecek. Kampanyaya katılım sağlamak için 3404 numarasına Paraf Ticari yazıp boşluk bırakıp kredi kartının son 6 hanesinin yazılması gerekiyor. Aynı zamanda kampanyaya mobil uygulama üzerinden de katılım sağlanabiliyor. Kısa mesaj yoluyla katılım sağlayacak müşterilerin bankaya kayıtlı numara üzerinden mesaj göndermesi gerekiyor. Kampanya 3 Mayıs ve 31 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak ve 5 bin TL ve üstü alışverişlerde 250 ParafPara hediyesi verilecek.
HALKBANK 750 TL KAMPANYASIHalkbank tarafından son duyurulan haberlere göre kısa mesaj yoluyla kampanya katılımı sağlayan müşterilerine 750 TL ödeme yapacak. Halkbank Paraf tarafından başlatılan kampanya 3 Mayıs ve 31 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak. Paraf Ticaret kredi kartıyla yapılan harcamalar sonrasında bu kampanyadan yararlanılacak.
Yurt içi beyaz eşya, elektronik, mobilya, dekorasyon, yapı malzemeleri, müteahhit işleri sektörlerinde yapılmış 5 bin TL ve üstü alışverişler sonrasında 250 TL ParafPara verilecek. Kampanyaya katılım sağlamak için 3404 numarasına Paraf Ticari yazıp boşluk bırakıp kredi kartının son 6 hanesinin yazılması gerekiyor. Aynı zamanda kampanyaya mobil uygulama üzerinden de katılım sağlanabiliyor. Kısa mesaj yoluyla katılım sağlayacak müşterilerin bankaya kayıtlı numara üzerinden mesaj göndermesi gerekiyor. Kampanya 3 Mayıs ve 31 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak ve 5 bin TL ve üstü alışverişlerde 250 ParafPara hediyesi verilecek.