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22 Mayıs 2023 - 16:15

Halkbank müşterilerine para yağmuru başladı! Bir SMS gönderene 750 TL geri ödemesiz para verilecek

Son zamanlarda bankalar artış gösteren fiyatlar sebebiyle müşterilerinin avantajlı harcama yapabilmesi için sık sık kampanya düzenliyor. Peki Halkbank kampanyası şartları nedir? Tüm detaylar haberimizde.

Trend
22 Mayıs 2023 - 16:15
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Halkbank müşterilerine para yağmuru başladı! Bir SMS gönderene 750 TL geri ödemesiz para verilecek
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Halkbank müşterilerinin yüzleri gülecek haber geldi. Bu şartları taşıyan bütün müşterilere 750 TL ödeme yapılacak! Peki şartlar ne olacak? Kampanyaya nasıl katılım sağlanır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

HALKBANK 750 TL KAMPANYASI

Halkbank tarafından son duyurulan haberlere göre kısa mesaj yoluyla kampanya katılımı sağlayan müşterilerine 750 TL ödeme yapacak. Halkbank Paraf tarafından başlatılan kampanya 3 Mayıs ve 31 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak. Paraf Ticaret kredi kartıyla yapılan harcamalar sonrasında bu kampanyadan yararlanılacak. 

Halkbank 750 TL Kampanyası

Yurt içi beyaz eşya, elektronik, mobilya, dekorasyon, yapı malzemeleri, müteahhit işleri sektörlerinde yapılmış 5 bin TL ve üstü alışverişler sonrasında 250 TL ParafPara verilecek. Kampanyaya katılım sağlamak için 3404 numarasına Paraf Ticari yazıp boşluk bırakıp kredi kartının son 6 hanesinin yazılması gerekiyor. Aynı zamanda kampanyaya mobil uygulama üzerinden de katılım sağlanabiliyor. Kısa mesaj yoluyla katılım sağlayacak müşterilerin bankaya kayıtlı numara üzerinden mesaj göndermesi gerekiyor. Kampanya 3 Mayıs ve 31 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak ve 5 bin TL ve üstü alışverişlerde 250 ParafPara hediyesi verilecek. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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