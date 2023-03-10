











Halkbank'tan çıldırtan promosyon kampanyası! Emekli maaşını 3 gün içerisinde taşıyan çift haneli parayı kapacak! Nisan ayı promosyon ödemesinde Halk Bankası devrim yaptı. Bankaların duyurduğu promosyon ödemelerinde yeni bir detay dikkat çekiyor. O banka promosyon ödemelerinde devrim yaptı. Bankadan bankaya değişen bu ödemelerde Halk Bankası müşterileri için 16 bin 500 TL promosyon ödemesi yapacağını duyurdu. Vatandaşlarca bu ödemenin kapsamı ve detayları merak ediliyor. İşte detaylar...PROMOSYON ÖDEMELERİNİN KRALI HALK BANKASINDAN GELDİ Promosyon ödemesi denilince tüm bankalar yarış içindeydi. Ancak çok ilginç bir şey oldu. Halk Bankası müşterileri için 16 bin 500 TL ödeme yapacağını duyurdu. Promosyon ödemesi diye belirtilen ödemeye ilişkin ayrıntılar merak ediliyor. Tüm ayrıntılar haberimizde...Promosyon ödemeleri maaş hesaplarını bankaya taşıyan kişilere veriliyor. Bu ödemeler banka ile müşterinin arasında yapılan 3 yıllık taahhüt sözleşmesine dayanıyor. Banka 3 yıl boyunca maaşını bu bankadan alma sözü veren müşterilerine promosyon ödemesi yapıyor. Maaştan maaşa farklılık gösteren bu ödemelerden emeklilerin yanında kamu ve özel sektör çalışanları da faydalanabiliyor. Kamu ve özel bankaların rekabet içinde olduğu bir konu olan promosyon ödemelerinde Halk Bankasından rekor rakam geldi. Nisan ayı için kampanyasını duyuran Halk Bankası'nın yapacağı ödeme 16 bin 500 TL olarak belirtildi.İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personellerinin hesaplarına nisan ayında 16 bin 500 TL promosyon ödemesi yatırılacağı belirtildi. Kurumlar arasında yapılan anlaşma gereğince İl Milli Eğitim Müdürlükleri personelleri bu ödemeden yararlanabilecekler. Ayrıntılı bilgi için banka ile iletişime geçilmesi gerektiği de bildirildi.