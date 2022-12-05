Halkbank'tan emekli promosyonu rekoru! Aralık'ta emekli bayram edecek! Maaşını Halkbank'tan alan cebine 5 Bin TL koyacak

SGK ile emekli promosyon ödemeleri için anlaşmaya varan Halkbank emekliler için dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Emeklilerin dört gözle beklediği promosyon ödemeleri için güncellenen tutarlar açıklandı. Mart 2020 de yapılan anlaşma kapsamında ödenen promosyon ödemeleri Kasım 2022'de güncellendi. Ödemelerin 2023 yılında son bulacağı belirtilirken SGK tarafından 19 banka ile yapılan anlaşma ile yeni tutarlarda açıklanmaya başladı. Emeklilere sevindiren o haber Halkbank'tan geldi. İşte Halkbank promosyon detayları…
HALKBANK PROMOSYON TUTARLARI NE KADAR?Kasım 2022'de SGK tarafından yapılan anlaşma kapsamında Halkbank promosyon tutarlarını güncelledi. Yeni promosyon ödemelerini açıklayan Halkbank emeklilere yüzünü güldürüyor. Halkbank promosyon tutarları şu şekildedir:
3.500TL’ye kadar emekli maaşı olan kişiler 3.000TL ödeme alacak. 3.500TL-7.500TL arasında emekli maaşı olan kişiler 3.500TL ödeme alacak. 7.500TL-10.000TL arasında emekli maaşı olan kişiler 4.500TL ödeme alacak. 10.000TL’den fazla olanlara 5.000TL ödeme alacak. 3 yıl için yapılacak olan promosyon ödemeleri peşin olarak emeklilere verilecek. Kampanya 30 Kasım tarihinde sona eriyor.