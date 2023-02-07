Halkbank'tan ilaç gibi kredi: Tek şartla 200.000 TL veriyor

Müşterileri için birçok kampanya oluşturan banka ihtiyaç kredisi ile destek olmaya devam ediyor. 200 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi verilecek. Konunun tüm ayrıntıları yazımızda.
HALKBANK'TAN KREDİ
Kredi çekmek isteyen ihtiyacı olanlar için Halkbank'tan destek. Ödemelerin de müşteriye uygun olarak seçileceğini açıklayan banka 200 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi sağlayacak. Kredinin detaylarına göre faiz oranları sabit tutulacak. Faiz oranlarını 1.94'te sabitleyen banka müşterilere kolaylık sağlıyor. Banka yetkilileri, kişilerin çektikleri krediye göre vade sayısının değişeceğini de belirtti.