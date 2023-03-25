Halkbank'tan maaş çekenler dikkat! Duyuru az önce yapıldı: Emeklilere özel nakit ödeme kampanyası başladı!

Halkbank son dönemlerde emekliler için cazip bir teklif sunuyor. Maaşını Halkbank üzerinden alan ya da maaşını Halkbank'a aktarmayı kabul eden emekliler, 5.000 TL'ye kadar nakit ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri krediye başvurabiliyor. kredi ödeme planları, müşterinin bütçe ihtiyaçlarına uygun olarak aylık eşit taksitli, artan taksitli, azalan taksitli, 3 ayda bir eşit taksitli ya da serbest ödemeli seçeneklerinden biriyle belirlenebiliyor. Halkbank emekli müşterileri için sunulan bu kredi imkanı, aylık %1,58 faiz oranı ve ödeme planı esnekliğiyle dikkat çekiyor. Krediye başvuru yapmak isteyen emekliler, Halkbank İnternet Şubesi veya Halkbank Mobil Şube üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler. Ayrıca, en yakın Halkbank şubesine de başvuru yapmak mümkün. Krediye başvuruda bulunmadan önce, faiz oranları ve kredi ödeme planlarına dair detaylı bilgilerin gözden geçirilmesi önemlidir.
5 BİN TL ANINDA HESABINIZDA
Halkbank, emekli müşterileri için özel olarak "Emekli Mini Kredi" sunuyor. Halkbank aracılığıyla maaşlarını çeken veya bankaya aktarmayı taahhüt eden emekliler, bu krediden yararlanabilirler. Banka, kredi detaylarını şöyle açıklıyor: "Maaşlarını Bankamızdan alan veya maaşlarını Bankamıza aktarmayı taahhüt eden emekli müşterilerimizin nakit ihtiyaçları için 5.000 TL'ye kadar olan tutarlar için aylık %1,58 faiz oranı ve uygun geri ödeme seçenekleri sunan 36 ay vadeli bir kredi ürünüdür." Başvurular, Halkbank İnternet Şubesi veya Halkbank Mobil Şube'ye giriş yaparak yapılabileceği gibi en yakın Halkbank şubesine gidilerek de yapılabilir. Yıllık toplam maliyet oranı, faiz, tahsis ücreti ve vergileri içerir ve örnek vade ve tutar üzerinden hesaplanmıştır. Tahsis ücretine %10 Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) dahil edilmiştir Kredi faiz oranları, müşterilerin en az kredi taksit tutarı kadar Kredili Mevduat Hesabı açtırmayı ve Hayat Sigortası yaptırmayı talep etmeleri durumunda geçerlidir. Hayat sigortası primleri müşterinin yaşına, cinsiyetine ve kredi tutarına göre değişebilir. Örneğin, 5.000 TL 36 ay vadeli kredi kullanan 50 yaşındaki bir erkek müşteri için bir yıllık sigorta primi 62,97 TL'dir. ÖDEME PLANI VE MİKTARI HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ