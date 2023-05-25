EKONOMİ
25 Mayıs 2023 - 13:49

Halkbank'tan müşterilerine müjde: Uzun vadede taşıt kredisi imkanı! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı sıfır araç alacaklara görülmemiş destek

Başkan Erdoğan’dan müjdeli haber: Sıfır araç almak isteyenler için yeni bir fırsat sunuldu. Erdoğan’ın açıklamasına göre, ’Halkbank vasıtasıyla 1,5 milyon liraya kadar hazine destekli taşıt kredisiyle yanınızda yer alıyoruz’ denildi. Bu önemli gelişmelerin ardından Halkbank, detayları paylaştı. İşte krediden yararlanma şartları ve ödeme planları.

EKONOMİ
25 Mayıs 2023 - 13:49
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Halkbank’tan müşterilerine müjde: Uzun vadede taşıt kredisi imkanı! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı sıfır araç alacaklara görülmemiş destek


Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Ulaşım Sektörü Buluşması'nda taşıt kredisi müjdesini duyurarak önemli bir adım attı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURDU

taşıt kredisi

Erdoğan'ın açıklamasına göre, "Halkbank aracılığıyla 1,5 milyon Türk Lirası'na kadar hazine destekli taşıt kredisiyle yanınızda yer alıyoruz." ifadeleri yer aldı. Bu müjde ile birlikte geçtiğimiz yıl esnaf için hazırlanan 150 milyar liralık destek paketlerinin, yaklaşık 400 bin esnafı 146 milyar liralık krediyle desteklediği belirtildi.



Halkbank, bu krediden yararlanma detaylarını paylaşarak vatandaşları bilgilendirdi. İlgili web sitesinde yer alan bilgilere göre;

Esnaf Yatırım Kredileri

Esnaf ve sanatkarlar için işyeri ve taşıt alımı gibi ihtiyaçların karşılanması amacıyla, ESKKK kefaletiyle veya kefaletsiz olarak 1.500.000 Türk Lirası'na kadar Yatırım Kredisi kullanma imkanı sunulmaktadır.

Bu müjdeli haber, taşıt alımı yapmak isteyenler için önemli bir fırsat sunarken, Halkbank'ın esnaf ve sanatkarları desteklemek adına sunduğu kredilerin detayları da merakla beklenmektedir.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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