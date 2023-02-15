Halkbank'tan önemli duyuru! Bu işlemi yapan müşteriler ek ödeme alacak! Nakit sorununu şıp diye kesen açıklama. Halk bankasından açıklama geldi. Bireysel hesabı olan müşterilerine borç kapatma kredisi verecek. Uygun faiz oranları ve ödeme seçenekleri verilecek kredinin detayları ise müşterilerce merak ediliyor. İşte detaylar...
HALK BANKASINDAN BORÇ KAPATMA VE İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASIHalk Bankası'ndan uygun faiz oranları ve ödeme seçenekleri ile birlikte kredi müjdesi geldi. 100 bin TL'ye kadar verilecek olan kredi borç kapatma olarak kullanılacak.
Bireysel ihtiyaç kredisi kullanılarak yüksek miktardaki borçlarınızı kapatabileceksiniz. Yapılan duyuruda bankanın yüksek limitli kredilerinde borç kapatma kredisi şeklinde verilecek. 24 aya vadeli olarak kredi ödemeleri gerçekleştirilecek. Tüm bireysel müşterilerin bankalardaki borçları da kapatılabilecek. Şubat ayına kadar geçerli olacak kredi başvuruları için banka şubesine gitmeye gerek kalmadan da kolayca internet şube üzerinden de faydalanabilirsiniz. 50 bin TL olan ihtiyaç kredisinde 36 aya kadar vade seçenekleri bulunurken 100 bin TL'lik ihtiyaç kredilerinde de 24 aya kadar vade seçenekleri mevcut olarak bulunacaktır. Acil ihtiyaçlarınız için size yakın olan Halkbank şubesine giderek başvurularınızı gerçekleştirebileceksiniz. Emeklilerin bu kredilerden yararlanabilmeleri için 3 yıl boyunca maaşlarını aynı bankadan alacaklarına dair sözleşme imzalamaları gerekmektedir.