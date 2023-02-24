﻿Halkbank'tan vatandaşa jest! Maaşı bu bankadan alan yaşadı! Müşterisine özel 100 bin lira ödeme yapacak

Bankaların müşterilerine sunduğu destekler devam ediyor. Özel bankaların yanı sıra kamu bankaları da kredi kampanyaları sunuyor. Halkbank müşterilerine özel düşük faizle kredi çekme imkanı veriyor. Müşterilerin almak istediği kredi tutarına göre vade sürelerinin de değişiklik göstereceği banka tarafından açıklandı. Konunun tüm ayrıntıları yazımızın devamında.
HALKBANK'TAN DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ FIRSATI
Olumsuz ekonomik şartlar, git gide yükselen enflasyon oranları, bitmek bilmeyen harcamalar karşılanamaz hale geldi. Her ne kadar maaşlara zam yapılsa da piyasadaki ürünlerin fiyatlarının da daha fazla artması maaşların harcamalara yetmemesine neden oldu. Bu nedenle çoğu vatandaş ihtiyaç kredilerinde çare buldu. Özellikle bankaların sunduğu düşük faizli ihtiyaç kredileri vatandaşa ödeme imkanı sağladı. Halkbank yeni kredi fırsatını internet sitesi üzerinden duyurdu. Banka yetkilileri, maaşını Halkbank'tan çekenler için düşük faizle kredi imkanı sağlıyor. Kredi imkanının ayrıntılarını da internet sitesi üzerinden duyurdu.
İHTİYAÇ KREDİSİ AYRINTILARIMüşterilerin alabilecekleri kredi miktarı en fazla 100.000 TL olabilecek. Aynı zamanda çekilecek olan kredi miktarına göre de vade süreleri değişecek. Açıklamalara göre, 50 Bin TL'ye kadar kredi alanlar için vade süresi 36 ay olarak belirlendi. Eğer çekilmek istenilen kredi tutarı, 50 Bin TL ile 100 Bin TL arasında ise vade süresi 24 ay, çekilmek istenilen kredi tutarı 100 Bin TL üzeri ise de vade süresi 12 ay olarak açıklanmıştır. Aynı zamanda kredi vade sürelerini açıklayan banka yetkilileri diğer detayları da bildirdi. Maaşını Halkbank'tan alan müşteriler için sunulan ihtiyaç kredisinin faiz oranları da belirlendi. Kredi tutarı 25.000 TL 'ye kadarsa faiz oranı 1,55 olarak açıklandı. Kredi tutarı 25.000 TL ve üzerinde olanlar için ise faiz oranı 1,69 olarak açıklandı.
Krediye başvuru yapmak isteyenler için resmi internet sayfası üzerinden duyuru yapan Halkbank, başvurunun nasıl yapılacağını da açıkladı. Bankanın sunduğu ihtiyaç kredisinden yararlanmak isteyen vatandaşlar başvurularını, Halkbank resmi internet şubesinden, Halkbank Mobil Şube'den giriş yaparak gerçekleştirebilir. Aynı zamanda bu seçeneklerin dışında bulunduğunuz yerdeki Halkbank Şubesine giderek kolaylıkla başvuru yapabilirsiniz.