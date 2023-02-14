Halkbank'tan vatandaşlara destek! 36 ay vade 200 bin TL'ye varan dev kredi paketi! Şartlar açıklandı; Bu tarihe kadar başvuru alacak!

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar internet üzerinden bankaların kredi kampanyaları ve şartları ile ilgili araştırmalarına devam ediyor. Halkbank kredi şartlarını ve ödeme planlarını açıkladı. Peki başvuru şartları nedir? Kredi ödemeleri nasıl olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
HALKBANK 200 BİN TL KREDİ ŞARTLARIHalkbank ihtiyacı olan vatandaşlara 200 bin TL kredi veriyor. Kredi çekmek isteyen vatandaşlar için kredi faiz oranları belli oranlarda sabit olarak sunuluyor. Kredi çekmek için başvuru yapan vatandaşlara belli şartlar sunuluyor. İlk olarak başvuru yapan vatandaşın kredi notuna bakılıyor. Halkbank 50 bin TL kredi için 36 ay vade, 100 bin TL kredi için 24 ay vade, 200 bin TL kredi için 36 ay vade imkanı sunuluyor. Finansal ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşların kredi çekmek için başvurularını oluşturmaları durumunda Halkbank tarafından belirlenen 200 bin TL kredi için faiz oranı sabit olarak yüzde 1.94 şeklinde uygulanacak. Vade süreleri ise çekilecek tutara göre değişecek.
Ancak bütün kredi tutarları için faiz oranı yüzde 1.94 olarak uygulanacak. Halkbank kredi notu yüksek olan ve ödemeyi düzenli yapacağı belirlenen müşteriler için uygun faiz oranıyla ve ödeme planıyla kredi verilecek. Halkbank 200 bin TL'ye kadar krediyi müşterilerine sağlıyor. Faiz oranı ise yüzde 1.94 olarak sabit uygulanıyor. Vatandaşın başvuru yapabileceği kredi miktarları 50, 100, 200 bin TL şeklinde limitlerle başvuru yapan vatandaşa veriliyor. Ödeme planları ise müşteriye göre 24, 36 ay vade şeklinde düzenleniyor.