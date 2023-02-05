Halkbank vanayı açtı: Bu işlemi yapan müşteriler 200.000 TL alabilecek!

Halkbank, nakit ihtiyacı olan vatandaşlara avantajlı kredi imkanı tanıyor. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamalarda 200 bin liraya kadar kredi imkanı olduğu duyuruldu. Kredi kampanyasıyla ilgili en çok merak edilenler arasında vade süreleri ve faiz oranları yer alıyor.
Faiz ve vade oranlarıResmi internet sitesinde yayınlanan örnek ödeme planı şu şekilde:
Tabloda görüldüğü üzere 50 bin liralık kredi ödemesinden yararlanmak isteyen vatandaşlar için 36 ay vade ile birlikte 1,94 oranında faiz sunulmaktadır. 100 bin liralık kredi için başvuruda bulunanlara 24 ay, 200 bin liralık kredi ödemesine başvuranlara ise 12 ay vade fırsatı sunulmakta.