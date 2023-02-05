Kredi
05 Şubat 2023 - 13:15

Halkbank vanayı açtı: Bu işlemi yapan müşteriler 200.000 TL alabilecek!

Halkbank avantajlı kampanyasıyla düşük faiz oranı sunuyor. Düşük faiz oranıyla 200 bin liraya kadar kredi imkanı mümkün. İşte detaylar...

Kredi
05 Şubat 2023 - 13:15
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Halkbank vanayı açtı: Bu işlemi yapan müşteriler 200.000 TL alabilecek!
TAKİP ETTAKİP ET


Halkbank, nakit ihtiyacı olan vatandaşlara avantajlı kredi imkanı tanıyor. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamalarda 200 bin liraya kadar kredi imkanı olduğu duyuruldu. Kredi kampanyasıyla ilgili en çok merak edilenler arasında vade süreleri ve faiz oranları yer alıyor.

Faiz ve vade oranları

Resmi internet sitesinde yayınlanan örnek ödeme planı şu şekilde:



ödeme planı

Tabloda görüldüğü üzere 50 bin liralık kredi ödemesinden yararlanmak isteyen vatandaşlar için 36 ay vade ile birlikte 1,94 oranında faiz sunulmaktadır. 100 bin liralık kredi için başvuruda bulunanlara 24 ay, 200 bin liralık kredi ödemesine başvuranlara ise 12 ay vade fırsatı sunulmakta.

EDİTÖR
Zeynep Sude Yeşil
Zeynep Sude Yeşil
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ