Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank üzerinden 64 il içerisinde müşterilere 500 TL ödeme yapılacağı duyuruldu. İller arasında kura çekilişleri yapılırken gerçek zamanlı olarak takip edilebildiği duyuruldu. 5 milyondan fazla kişinin başvuruda bulunduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesinin çekilişinin sona ermesiyle birçok kişi paralarını geri alabilecek. TOKİ üzerinden başvuru yapılırken 500 TL ücret yatırılırken çekiliş tarihinden sonra 5 iş günü sonrasında hak sahibi olmayanlara başvuru ücretleri tekrar gönderilecek. Adaylar başvuru ücretlerinin nasıl ve nereden alacaklarını araştırmaya başladı. Çekilişin başarısız olması durumunda başvuru için gerekli olan 500 TL depozito IBAN'a iade edilir.
Finans
25 Şubat 2023 - 12:00
Halkbank, Ziraat Banksı, Vakıfbank'ta hesabı olanlara acil duyuru! 500 TL hesabınıza yatırıldı: Hemen almak için bunu yapın
Kamu bankaları üzerinden hesabı olanlara büyük fırsat sunuldu. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından duyurular gelirken 500 TL'lik destek ödemesi yapılacağı bildirildi. TOKİ'nin 500 TL iadesi için gerekli olan tüm bilgiler haberimizde yer almaktadır.
Finans
25 Şubat 2023 - 12:00