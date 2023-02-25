Halkbank, Ziraat Banksı, Vakıfbank'ta hesabı olanlara acil duyuru! 500 TL hesabınıza yatırıldı: Hemen almak için bunu yapın













PARA İADESİ BAŞLADI

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank üzerinden 64 il içerisinde müşterilere 500 TL ödeme yapılacağı duyuruldu. İller arasında kura çekilişleri yapılırken gerçek zamanlı olarak takip edilebildiği duyuruldu. 5 milyondan fazla kişinin başvuruda bulunduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesinin çekilişinin sona ermesiyle birçok kişi paralarını geri alabilecek. TOKİ üzerinden başvuru yapılırken 500 TL ücret yatırılırken çekiliş tarihinden sonra 5 iş günü sonrasında hak sahibi olmayanlara başvuru ücretleri tekrar gönderilecek. Adaylar başvuru ücretlerinin nasıl ve nereden alacaklarını araştırmaya başladı. Çekilişin başarısız olması durumunda başvuru için gerekli olan 500 TL depozito IBAN'a iade edilir.Halkbank aracılığıyla gerçekleşen ödemeler geri ödeme prosedürünü TOKİ yönetirken sonuç olarak siteye giriş yapılırken TC kimlik numarası ve cep telefonu numarası girilerek onay bölümü geldiğinde aşamalar doğru ve eksiksiz olarak ilerlenir. 2+1 ve 3+1 seçenekli olan konutlar hak sahiplerini noter huzurunda çekilen kuralar belirlediği duyurulurken Kütahya 5-6 Şubat 2023, İzmir 6-13 Şubat, Afyonkarahisar 7-8 Şubat, Edirne 11 Şubat ve Kırklareli 12 Şubat olarak kura tarihleri belirlendi.