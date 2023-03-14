Haluk Bilginer'den kötü haber! Tiyatro oyunundaydı: Apar topar hastaneye kaldırıldı! İşte son durumu







HALUK BİLGİNER SEVENLERİNİ KORKUTTU







Dün akşam saatlerinde sosyal medya gündeminde Haluk Bilginer'in fenalaşması gündeme bomba gibi düştü. Peki Haluk Bilginer'in sağlık sorunu ne? Haluk Bilginer'e ne oldu? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Son olarak televizyon ekranlarına Baba dizisiyle gelen başarılı usta oyuncu Haluk Bilginer tiyatro oyunlarına devam ediyor. Dün akşam Kundakçı isimli tiyatro oyununun ikinci perdesinde sahneye çıkan Haluk Bilginer bir anda sahnede fenalaştı. Bütün seyirci ve sevenlerini korkutan Haluk Bilginer seyirciler tarafından alkışlarla hastaneye uğurlandı. Haluk Bilginer hastaneye kaldırıldıktan sonra bilincinin açık olduğu öğrenilen bilgiler arasında yer aldı.Haluk Bilginer'in sağlık durumu hakkında Oyun Atölyesi açıklama yaparak Haluk Bilginer'in tansiyonunun düştüğünü ve şu an durumunun çok iyi olduğunu belirtti. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da sosyal medyadan Haluk Bilginer'e yaşadığı rahatsızlık sebebiyle çok üzüldüğünü ve geçmiş olsun dileklerini ilettiği bir mesajı yayımladı.