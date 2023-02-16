Haluk Levent, AHBAP çadır kentinde kalan 10 gülük bebeğin isim babası oldu













10 GÜNLÜK BEBEĞE 'MAVİ' ADINI VERDİ





Karamanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem 10 ili birden etkilerken bölgeye destek olmak için giden AHBAP derneğinin kurucusu Haluk Levent, depremzedelerin her türlü ihtiyaçlarını karşılamak adına çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.Depremin olduğu bölgelerde depremzedelere yardım eli uzatan AHBAP derneğinin kurucusu Haluk levent, bölgede kurdukları AHBAP çadırlarını ziyaret etti ve depremzedelerin herhangi bir ihtiyacı olup olmadığını inceledi. Enkazın altından çıkarılan 10 günlük bebeğin olduğunu öğrenen Levent, bebeğin olduğu çadırı da ziyaret etti.Haluk Levent, enkazdan kurtulan fakat ailesi tarafından henüz ismine karar verilemeyen bebeğe 'Mavi' adını verdi. AHBAP'ın kurucusu bebeğe isim verdiği anları sosyal medya hesabı üzerinden de paylaşırken “Enkazdan çıkarılan 10 günlük bebek. AHBAP çadırlarında bizimle yaşıyorlar. "Abi biz sana daha isim vermedik. Bize bir isim ver" dediler. Adını 'Mavi' koydum." ifadelerini kullandı.