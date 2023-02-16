Haluk Levent, AHBAP çadır kentinde kalan 10 gülük bebeğin isim babası oldu

Karamanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem 10 ili birden etkilerken bölgeye destek olmak için giden AHBAP derneğinin kurucusu Haluk Levent, depremzedelerin her türlü ihtiyaçlarını karşılamak adına çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Depremin olduğu bölgelerde depremzedelere yardım eli uzatan AHBAP derneğinin kurucusu Haluk levent, bölgede kurdukları AHBAP çadırlarını ziyaret etti ve depremzedelerin herhangi bir ihtiyacı olup olmadığını inceledi. Enkazın altından çıkarılan 10 günlük bebeğin olduğunu öğrenen Levent, bebeğin olduğu çadırı da ziyaret etti.