Haluk Levent canlı yayında sert çıkıştı! Çadır tartışmaları sonrasında olay olacak sözler!







İNSAN KEPÇE OLMAK İSTER Mİ?







HALUK LEVENT O ANLARI ANLATTI

ŞEREFİM ÜZERİNE YEMİN EDERİM

Kızılay'ın çadır satışı tartışmalarının ardından Haluk Levent'in açıklamaları gündeme damgasını vurdu. AHBAP Derneği Başkanı Levent canlı yayında yaptığı konuşmada, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in "Hangi kurumlara bu paranın aktarıldığını şeffaf olarak paylaşırsanız..." sözlerine "Şerefim üzerine yemin ediyorum, bu paraların nereye gittiği hiçbir kurumun olmadığı kadar şeffaf bir biçimde her yerde olacak" diyerek cevap verdi. Kızılay'ın çadır satışı konusuyla ilgili tartışmalar uzun süre gündemi meşgul etmişti. "Çadırın nereden geldiği detayına takılacak lüksümüz yoktu." dedi. Çadırları hemen alıp tırlara yükledi ve TIR plakalarını Twitter'da yayınladı. Ertesi gün bin tanesini Adıyaman'a, bine yakınını da Hatay'a gönderdi. Çadırkent kurdu ve insanlara dağıttı. Haluk Levent, Kızılay'ın çadır sattığını öğrendikten sonra çadır ihtiyacı olduğunu söyledi ve derhal çadırları satın aldı. Kızılay'ın çadır satışı ve AHBAP Derneği konusu deprem felaketinin ardından en çok tartışılan konulardan biri oldu. Konu hakkında peş peşe açıklamalar yapılırken, AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent'in sözleri de dikkat çekti. Son olarak Halk TV canlı yayınına bağlanan Levent, "Şerefim üzerine yemin ediyorum" ifadelerini kullanarak gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. Konuk olduğu programda CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de yer aldı.Haluk Levent'in açıklamalarına göre, AHBAP Derneği deprem felaketinin yaşandığı bölgede kendi kurdukları konteynerlere vatandaşların yerleştirileceğini söyledi. Kızılay çadırları konusuyla ilgili daha önce belirttiği gibi, sadece AHBAP'a değil 3-4 kuruluşa satıldığını açıkladı ve doğru yaptıklarını düşündüklerini ifade etti. Felaketin yaşandığı bölgedeki insanların öncelikle ihtiyaç duydukları şeyin çadır olduğunu söyleyen Levent, bölgede çadır bulmanın zor olduğunu ve bazı kişilerin bu durumu istismar ederek çadırları stokladığını belirtti. Ayrıca bölgeye yavaş yavaş çadırların geldiğini ve örneğin dün Samandağ'a 2 tır, ondan önce Tarsus'a 2 tır, ondan önce Defne'ye 2 tır AHBAP çadırlarının indiğini sözlerine ekledi.Bölgeye devlet adamları gelmiş olsa da bu yeterli olmamıştı. İnsanlar soğuktan ölüyor, cesetlerini dahi taşıyamıyorlardı. Kepçe dahi yoktu. Ben kepçe olmak istedim diye şiir yazmıştım hatta Twitter'da. Kepçe yok. Çok eksik var. O sırada kışlık çadıra erişim şansımız varken kimin sattığına bakma ihtimalim, kaç TL olduğunu düşünme ihtimalim yoktu. Soğuktan donarak ölen insanları kurtarmak en büyük hedefti. Kızılay çadırları hemen bulundu ve ertesi gün dağıtılmak üzere tırlara yükledim. Tır plakalarını Twitter'da yayınladım ve bin tanesini Adıyaman'a, bine yakınını da Hatay'a gönderdim. İş birliği yaparak bir çadır almadım, satış yaptığını öğrendim ve zamanım olmadığı için sorgulamadım. Daha sonra çadır bulduktan sonra TIR bulmak için de birkaç saat harcadık ve AHBAP'ların yanında dağıtmaya başladık. Kışlık izolasyonlu çadırların fiyatı 20 bin liradır ama biz 19 bin 250 liraya aldık. Kızılay çadır satmamalıydı bence ama satıyorsa da alırım, insanlar donuyor ve ölüyordu, bekleyemezdim. ""Ben, şerefim üzerine yemin ediyorum ki bu paraların nereye gittiği tamamen şeffaf bir şekilde ortaya çıkacak. Özgür Özel, Haluk Levent'e şöyle sordu: 'Size yardım edenler, başka birisine güvenmediği için size yardım ediyorlar ve bu ağır bir sorumluluk yüklüyor. Ben bir vatandaş olarak, kendi belediyemizin bir kampanyası yoksa AFAD'a bağış yapacağımı söyleyebilirim. Şimdi, size önceden bağış yapanlar, bu paranın hangi kurumlara aktarıldığını şeffaf bir şekilde paylaşırsanız sevinirim.' Haluk Levent, şöyle cevap verdi: 'Ben, şerefim üzerine yemin ediyorum ki bu paraların nereye gittiği hiçbir kurumun yapamadığı kadar şeffaf bir şekilde her yerde açıklanacak. Üç yıl önce İzmir Belediyesi'ne yapılan deprem yardımı sonrasında şehitlerimiz için Afrika'daki su kuyuları için Deniz Feneri'ne 200 bin TL verildi. Bu para, vatandaşların parasıdır ve vatandaşlar da bu paraların şehitlerimiz için harcanmasını istiyorlar. Şimdi, dernek olarak bu paraları kasamızda tutamayız ve harcamak zorundayız. Şartlı bağışlar yapıldıysa, yerine getirdik ve takip ettik. Vatandaşlara tapularını kendimiz veriyoruz. Bizim parayla işimiz yok."