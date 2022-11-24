MAGAZİN
24 Kasım 2022 - 21:53

Haluk Levent'i çileden çıkaran olay: Bulana 25.000 TL ödül verilecek!

Ünlü şarkıcı Haluk Levent sosyal medya hesabından bir görüntü paylaştı. Bu görüntüdeki kişiyi bulana 25 bin TL ödül verileceğini açıkladı. İşte o paylaşım...

MAGAZİN
24 Kasım 2022 - 21:53
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Haluk Levent'i çileden çıkaran olay: Bulana 25.000 TL ödül verilecek!


Ünlü rock sanatçısı Haluk Levent sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde AHBAP derneği ile kız yurdu yaptıracağını açıklayan Levent, bu haber ile çok sayıda öğrenciyi sevindirmişti. Son olarak yeniden gündeme gelen Haluk Levent bir video paylaştı.

Bu kişiyi bulana 25 bin TL ödül verilecek

Haluk Levent sosyal medya hesabında skandal bir video paylaştı. Videoda çatıya çıkan bir kişi kediyi eline alarak metrelerce yükseklikten aşağı fırlattı. Video vicdanları sızlatırken Haluk Levent şu ifadeleri kullandı:



“ Bir hayırseverimiz aradı. Bu videoyu gönderdi. Bu kişiyi bilen arkadaş en yakın polis karakoluna başvurabilir mi? Başvurusu doğru olan arkadaşa hayırseverimiz 25 bin TL ödül vereceğini açıkladı “ dedi.

Hayvanlara şiddet son bulmuyor

Türkiye’de hayvana şiddet olayları son bulmuyor. Her geçen gün sosyal medyada arabaların çarptığı, üzerine kaynar su atılan, çuvala koyulup çöpe atılan hayvanların görüntüleri paylaşılıyor. Sosyal medyaya yansıyanlara geçte olsa müdahale edilebiliyor ancak şiddetin görülmeyen bir yüzü daha var.

Haluk Levent’in paylaştığı videoyu izleyenlerden olaya tepki yağdı. Küçük bir sokak hayvanını metrelerce yükseklikten atıp acımasızca ölümüne neden olan kişi her yerde aranıyor. Bu kişiyi tanıyanların karakola başvurmasını isteyen Haluk Levent, bir hayırseverin bu kişiyi adalete teslim edene 25 bin TL ödül vereceğini duyurdu.

haluk levent

haluk levent

Şimdi birçok kişi hayvan katili kişiyi arıyor. Karakola başvurana 25 bin TL ödül verilecek.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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