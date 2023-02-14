Haluk Levent'in sağlık durumu nasıl? Son dakika... Günlerdir afet bölgeleri için çalışan Haluk Levent kaza geçirdi! Kahramanmaraş Pazarcık Merkez üssü depremi nedeniyle, depremin ilk gününden itibaren bölgede aktif olarak görev yapan Haluk Levent kaza yaptı.
Kahramanmaraş depremi 10 ili etkilemişti ve tüm illerde ciddi can kaybı yaşanmaktaydı. Ahbap Yardımlaşma Derneği'nin Başkanlığı'nı yapan Haluk Levent, deprem için canla başla çalışmaktaydı. Topladığı yardımlar ile birlikte binlerce depremzedenin yardıma koşan Haluk Levent'ten üzücü haber
geldi. Boynu kötü durumda. İşte detaylar...
HALUK LEVENT'DEN KAZA HABERİ GELDİ!
Ahbap Yardımlaşma Derneği'nin Başkanlığını yapan, hayatını yardım faaliyetlerine adayan Haluk Levent hakkında son zamanlarda ciddi iddialarda ortaya atılmaktaydı. Ahbap Yardımlaşma Derneği'nin ciddi bağışlar toplaması nedeniyle birtakım çevrelerin hedefi haline geldi. Haluk Levent hakkındaki iddialar nedeniyle açıklamalar yaparken de bir yandan da depremzedelerin yardımlarına yetişmeye çalışıyordu. Tüm bu koşuşturmanın içinde de hakkındaki iddialara cevap vermekteydi. Haluk Levent yapılan yardımları tek tek faturalarıyla belgelendireceğini zaten bunu da twitter hesabından da sıklıkla duyurduğunu söyledi. Yapılan yardımları da açıkladığını ve bu yardımların nereye gideceğinin de belli olduğunu ifade etti. Deprem felaketinde 10 ili etkileyen şehirlerden bir şehirden bir şehire giderken bir kazaya yakalandı. Depremin merkez Kahramanmaraş Pazarcık'a yardım ulaştırmak için yola çıkan Haluk Levent kaza geçirdi. Hatay'da bulunan Haluk Levent depremzedelerin ihtiyaçlarını gidermekteydi. Şimdi de Kahramanmaraş merkeze doğru yol alırken yolda kaza geçirdi. Kaza sonrasında yapılan açıklamada Haluk Levent'in durumunun iyi olduğu belirtildi.