Haluk Levent'ten flaş karar! TIME dergisi ödül için çağırmıştı! Bu hareketi affetmedi: Sosyal medyadan duyurdu

















TIME dergisi, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünya genelinde en etkili 100 kişi listesini açıkladı. Bu listede, bilim, sanat, iş, siyaset ve spor dünyasından birçok isim yer alıyor. Haluk Levent, listeye seçilmesine rağmen, ödülü reddettiğini ve ABD'ye gitmeyeceğini açıkladı. İşte detaylar... TIME dergisi, yıllık geleneği gereği dünya genelinde en etkili 100 kişi listesini açıkladı. Türk isimlerden Haluk Levent, Özlem Türeci ve Uğur Şahin de bu listeye dahil edildi. Listede, Elon Musk, Leo Messi, Kylian Mbappe, Jennifer Coolidge ve Michael B. Jordan gibi ünlü isimler de yer aldı. Ancak Haluk Levent, listeye seçilmesine rağmen ödülü reddetti ve ABD'ye gitmeyeceğini açıkladı.Ancak, Haluk Levent, listeye seçilmesine rağmen, ödülü reddettiğini ve ABD'ye gitmeyeceğini açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, ödülün içeriğinden dolayı üzüldüğünü ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin eleştirilmesine sebep olabileceğinden dolayı ödülü reddettiğini belirtti. Levent, deprem sürecinde tüm devlet kurumlarının, hükümetin, muhalefetin, belediyelerin ve STK'ların birlikte hareket ettiğini hatırlattı ve bu tartışmalara dahil olmayacağını belirtti.Haluk Levent, deprem bölgesine yaptığı yardımlar ve gerçekleştirdiği organizasyonlarla birlikte Türkiye ve dünya çapında güvenilen insan olmayı başarmıştır. Birçok projeye liderlik eden ve AHBAP Derneği'nin kurucusu olan Levent, yardımlarıyla tüm Türkiye'ye uzanıyor.