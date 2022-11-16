Haluk Levent'ten öğrencilere yurt müjdesi: 4 yıl boyunca ceplerinden tek kuruş çıkmayacak!







Haluk Levent’ten öğrencilere yurt müjdesi!







“ 29 Ekim 2023’te sektöründe öncü bir firma ile bir kız yurdu açacağız ( Daha sonra da erkek yurdu yapacağız)

Yurt Beyoğlu Sütlüce’de. Kapasite 200 kişi. 4 yıl boyunca hiçbir öğrenciden yurt parası alınmayacak. Barınma sorunu olan, en başarılı gençleri kabul edeceğiz. “





Rock müziğinin sevilen isimlerinden Haluk Levent, uzun süredir kurucusu olduğu AHBAP derneği ile ilgileniyor. Müzik kariyerinin yanı sıra yardımseverliği ile gündeme gelen ve Türkiye’nin en güvenilir isimleri anketlerinde ilk sırada yer alan Levent, öğrenciler için müjdeyi verdi. AHBAP derneğinin kurucusu Haluk Levent, yardıma muhtaç vatandaşlara bağış topluyor, öğrenciler için burs imkanı sağlıyor. Bu bağışları karşılayan kişilere ise yemek yapmak, kahve yapmak ya da şarkı seslendirmek gibi hediyeler sunuyor.Son dönemde üniversite öğrencilerinin yaşadığı en büyük sorunlardan biri olan barınma sorunu için AHBAP derneği kolları sıvadı. Ünlü müzisyen ve derneğin kurucusu Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile İstanbul Beyoğlu Sütlüce’de bir öğrenci yurdu açmak için çalışmalara başladıklarını, 200 kişilik kapasitesi olan yurt için öğrencilerden para alınmayacağını söyledi. Şu an yalnızca kız yurdu açılacağını duyuran Levent, ilerleyen dönemlerde de bir erkek yurdu açma hedeflerinin olduğunu açıkladı. Haluk Levent ve AHBAP derneğinin öncülüğünde yapılacak kız yurdu, 29 Ekim 2023’te açılacak. Haluk Levent’in konuya ilişkin paylaşımı ise şu şekilde:Haluk Levent’in bu paylaşımının ardından birçok öğrenci teşekkürlerini iletti. Levent, öğrencilerin 4 yıl boyunca yurt için herhangi bir ücret ödemeyeceğini de sözlerine ekledi.