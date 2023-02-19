Haluk Levent ve Deniz Akkaya polemiği bitmedi! Haluk Levent'ten beklenmedik hamle!







TWİTTER HESABINI ÖNCE DEVRETTİ







HALUK LEVENT'TEN GERİ DÖNÜŞ

AHBAP Derneği kurucusu ve ünlü sanatçı Haluk Levent hakkına binlerce kişi yorumda bulundu. Olumlu yorumların yanı sıra, kötü yorumlar da yapıldı. Haluk Levent'in eski fotoğrafları kullanılarak hakkında asılsız iddialarda bulunuldu. Tüm bunlara cevap olarak bıraktığı Twitter'a geri dönüş yaptı. Haluk Levent kimlere cevap verdi? Ayrıntılar yazımızın devamında.Kurulduğu günden beri birçok yardım faaliyetinde bulunan derneğe sözlü saldırılar devam ediyor. Hasta insanlara, maddi durumu iyi olmayan ailelere ve daha birçoğuna her zaman destekte bulunan AHBAP Derneği ve Haluk Levent sosyal medya üzerinden asılsız iddialara maruz kaldı. Ünlü sanatçı, eski fotoğraflarının yayınlayarak algı oluşturulmaya çalışıldığını söyledi. Kendi twitter adresinden AHBAP'ı yıpratmak isteyenlerin olduğunu, bunun için de devamlı asılsız iddialarla dernekle ve kendi ile uğraşıldığını söyledi. Açıklamasında kendisinin sadece yardımlarla ilgileneceğini, sayfasını da Ahbapların yöneteceğini belirtti. Haluk Levent, twitter üzerinden yaptığı paylaşımda " Bu halk düşmanları ile muhatap olamam işlerimiz aksıyor, deprem yaraları sarıldıktan sonra şeytanın yeryüzü temsilcilerine cevap verip hesaplaşacağım." dedi. Kişisel hesabını Ahbaplara devrederek ismi de değiştirildi ve Haluk Levent Ahbapları olarak yenilendi.Hesabını Ahbaplara devreden Haluk Levent, yaptığı bir paylaşımla geri döndüğünü duyurdu. Levent, sayfadan gittiğinde ona karşı olanların daha da cesaretlendiğini ve bu sebeple de geri döndüğünü açıkladı. Aynı zamanda Haluk Levent " Şeytanın yeryüzü temsilcileri ile savaşmaya daha sonra devam edeceğiz." dedi.