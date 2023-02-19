MAGAZİN
19 Şubat 2023 - 20:34

Haluk Levent ve Deniz Akkaya polemiği bitmedi! Haluk Levent'ten beklenmedik hamle!

Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrasında birçok yardım sever deprem bölgesine giderek desteklerde bulundu. Bu isimlerden en çok dikkat çeken ve depremzedeler için her türlü desteği sağlayan ise ünlü sanatçı ve AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent. Hakkında yapılan binlerce yoruma karşılık olarak sosyal medyadan açıklama yaptı. İşte Levent'in cevabı haberimizde.

MAGAZİN
19 Şubat 2023 - 20:34
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Haluk Levent ve Deniz Akkaya polemiği bitmedi! Haluk Levent'ten beklenmedik hamle!


AHBAP Derneği kurucusu ve ünlü sanatçı Haluk Levent hakkına binlerce kişi yorumda bulundu. Olumlu yorumların yanı sıra, kötü yorumlar da yapıldı. Haluk Levent'in eski fotoğrafları kullanılarak hakkında asılsız iddialarda bulunuldu. Tüm bunlara cevap olarak bıraktığı Twitter'a geri dönüş yaptı. Haluk Levent kimlere cevap verdi? Ayrıntılar yazımızın devamında.

haluk levent ahbap

TWİTTER HESABINI ÖNCE DEVRETTİ



Kurulduğu günden beri birçok yardım faaliyetinde bulunan derneğe sözlü saldırılar devam ediyor. Hasta insanlara, maddi durumu iyi olmayan ailelere ve daha birçoğuna her zaman destekte bulunan AHBAP Derneği ve Haluk Levent sosyal medya üzerinden asılsız iddialara maruz kaldı. Ünlü sanatçı, eski fotoğraflarının yayınlayarak algı oluşturulmaya çalışıldığını söyledi. Kendi twitter adresinden AHBAP'ı yıpratmak isteyenlerin olduğunu, bunun için de devamlı asılsız iddialarla dernekle ve kendi ile uğraşıldığını söyledi. Açıklamasında kendisinin sadece yardımlarla ilgileneceğini, sayfasını da Ahbapların yöneteceğini belirtti. Haluk Levent, twitter üzerinden yaptığı paylaşımda " Bu halk düşmanları ile muhatap olamam işlerimiz aksıyor, deprem yaraları sarıldıktan sonra şeytanın yeryüzü temsilcilerine cevap verip hesaplaşacağım." dedi. Kişisel hesabını Ahbaplara devrederek ismi de değiştirildi ve Haluk Levent Ahbapları olarak yenilendi.

HALUK LEVENT'TEN GERİ DÖNÜŞ

Hesabını Ahbaplara devreden Haluk Levent, yaptığı bir paylaşımla geri döndüğünü duyurdu. Levent, sayfadan gittiğinde ona karşı olanların daha da cesaretlendiğini ve bu sebeple de geri döndüğünü açıkladı. Aynı zamanda Haluk Levent " Şeytanın yeryüzü temsilcileri ile savaşmaya daha sonra devam edeceğiz." dedi. 

EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
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