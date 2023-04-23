Halyna Hutchins'in ailesi, Alec Baldwin'e dava açacak













Mermiyi ateşleyen pervane tabancasını tutan usta oyuncu Baldwin'e yönelik 'kasıtsız adam öldürme suçlamaları' 20 Nisan'da New Mexico mahkemesinde düşürüldü. Hutchins'in ebeveynleri ve kız kardeşinin avukatı, aktörün onun ölümüyle ilgili "sorumluluktan kaçamayacağını" söyledi. Baldwin ise Hutchins'in eşi ve 10 yaşındaki oğluyla bir anlaşmaya varmıştı.Ekim 2021'de Bay Baldwin, Santa Fe yakınlarındaki bir çiftlikte sette ateş etme alıştırması yaparken silah patladı ve 42 yaşındaki Ukrayna doğumlu Hutchins'i vurdu ve yönetmen Joel Souza'yı yaraladı. Oyuncu tetiği çektiğini reddetti, ancak daha sonra bir FBI raporu, tetik çekilmeden silahın ateşlenemeyeceği sonucuna vardı.Baldwin, 3 Mayıs'ta ön duruşma için mahkemeye çıkarılmıştı. Ancak Perşembe günü savcılar, daha fazla soruşturma gerektiren yeni gerçeklerin ortaya çıkmasının ardından Emmy ödüllü oyuncuya yöneltilen suçlamaları geri çekeceklerini söylediler.Filmin silah ustası Hannah Gutierrez-Reed ise kasıtsız adam öldürmeyle karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Rust'ın çekimleri, çekimden yaklaşık 18 ay sonra, bu hafta Montana'da yeniden başladı.