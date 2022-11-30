SAĞLIK
30 Kasım 2022 - 22:11

Ham bal kan şekeri ve kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı oluyor

Yeni bir araştırma, diğer tatlandırıcıların aksine balın kardiyometabolik sağlık için iyi olabileceğini ortaya koyuyor. Balın faydaları, veya daha az şeker içeren ağır bir diyetle beslenen kişiler üzerinde yapılan çalışmalarda ortaya çıkmıştır. Çalışma, balın - özellikle ham, monofloral balın - kişinin günlük alımına ilave tatlandırıcı eklemek yerine, halihazırda tüketilen şeker için daha sağlıklı bir ikame olabileceğini öne sürüyor.

SAĞLIK
30 Kasım 2022 - 22:11
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Ham bal kan şekeri ve kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı oluyor


Yeni bir araştırma, diğer tatlandırıcıların aksine balın kardiyometabolik sağlık için iyi olabileceğini ortaya koyuyor. Balın faydaları, %10 veya daha az şeker içeren ağır bir diyetle beslenen kişiler üzerinde yapılan çalışmalarda ortaya çıkmıştır. Çalışma, balın - özellikle ham, monofloral balın - kişinin günlük alımına ilave tatlandırıcı eklemek yerine, halihazırda tüketilen şeker için daha sağlıklı bir ikame olabileceğini öne sürüyor. Yapılan yeni bir çalışma, tükettiğiniz şekeri balla değiştirmeyi düşünün diyor.

Günlük kalorilerin %10'undan fazlasının şekerden gelmediği sağlıklı bir diyet uygulayan kişiler için bal aslında kardiyometabolik faydalar sağlamaktadır. Çalışma, ağırlıklı olarak sağlıklı 1.105 bireyi içeren 18 kontrollü beslenme denemesinde balın etkilerinin gözden geçirilmesi ve meta-analizidir.



bal

Balın özelliği nedir?

Çalışmalar birlikte ele alındığında, balın açlık kan glikozunu (aç karnına kan şekeri seviyeleri), toplam ve "kötü" (LDLTrusted Source) kolesterolü ve yağlı karaciğer hastalığının bir belirtecini düşürdüğünü göstermiştir. Ayrıca balın enflamasyon belirteçlerini artırdığı da tespit edilmiştir.

Her türlü şeker kardiyometabolik sorunlarla ilişkilendirilse de - ki balın %80'i şekerdir - çalışmanın yazarları balın kendi başına bir kategoride olabileceğini ve sağlıklı bir gıda olarak özel olarak değerlendirilmeye değer olduğunu öne sürmektedir. Araştırmacılar, ham bal ve monofloral balın en fazla kardiyometabolik fayda sağladığını bulmuşlardır. Çoğu tatlandırıcının aksine, balın tatlandırma gücü yalnızca fruktoz ve glikoz gibi yaygın şekerlerden gelmez.

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
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