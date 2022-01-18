Hamile hemşireyi darp eden magandalar tutuklandı













Bir süre önce gerçekleşen korkunç olayda Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde akşam saatlerinde mesaisinde olan 2 aylık hemşire Gülhan D. 4 hasta yakınının saldırısına uğradı.Darp edilirken hamile olduğunu söylemesine rağmen saldırganlar tarafından tekmelenmeye devam edilen genç hemşire yere kapaklandı.Yaşanan o dehşet anları sonrasında şüpheli bulunan 4 kişi gözaltına alınmıştı. Ancak delil yetersizliğinden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.Mevcut delil durumuna göre adli kontrol kararıyla serbest bırakılan 4 şüpheliden 2'si Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yeniden gözaltına alındı ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.24 yaşındaki hamile hemşire Gülhan D.'yi darp eden baba-oğul çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Yaşanılan bu olay ile birlikte gözler yine sağlık çalışanlarına yapılan şiddetlere çevrildi. Birçok sağlık çalışanı yanında çok sayıda vatandaş bu duruma sosyal medya üzerinden tepki gösterdiler.