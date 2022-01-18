YAŞAM
18 Ocak 2022 - 17:09

Hamile hemşireyi darp eden magandalar tutuklandı

Başakşehir’deki bir devlet hastanesinde saldırıya uğrayan 24 yaşındaki hamile hemşire Gülhan D.’yi darp eden Rıdvan K. ve Hüseyin K. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

YAŞAM
18 Ocak 2022 - 17:09
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Hamile hemşireyi darp eden magandalar tutuklandı
Bir süre önce gerçekleşen korkunç olayda Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde akşam saatlerinde mesaisinde olan 2 aylık hemşire Gülhan D. 4 hasta yakınının saldırısına uğradı.




Darp edilirken hamile olduğunu söylemesine rağmen saldırganlar tarafından tekmelenmeye devam edilen genç hemşire yere kapaklandı.



Yaşanan o dehşet anları sonrasında şüpheli bulunan 4 kişi gözaltına alınmıştı. Ancak delil yetersizliğinden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.
Mevcut delil durumuna göre adli kontrol kararıyla serbest bırakılan 4 şüpheliden 2'si Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yeniden gözaltına alındı ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
24 yaşındaki hamile hemşire Gülhan D.'yi darp eden baba-oğul çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Yaşanılan bu olay ile birlikte gözler yine sağlık çalışanlarına yapılan şiddetlere çevrildi. Birçok  sağlık çalışanı yanında çok sayıda vatandaş bu duruma sosyal medya üzerinden tepki gösterdiler.
 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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