Hamile kadınlara beslenme desteği! O belediye duyurdu: Başvuranlara koliyle gelecek







İzmir Büyükşehir Belediyesi Gebe Beslenme Paketi başvuru işlemleri, anne ve bebeğin sağlığı açısından hayati önem taşıyan gebelik dönemi beslenme sorunlarını çözmek için hazırlanmış bir kampanyadır. Bu kampanya, yeterli geliri olmayan gebelerin beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır. Gebelik döneminde beslenme konusunda dikkat edilmesi gerektiğini unutmadan, bu kampanyaya başvurmak isteyenler, Izmir Büyükşehir Belediyesi Gebe Beslenme Paketi başvuru formunu doldurarak kolayca başvuruda bulunabilirler. Ayrıca başvuru sorgulama işlemleri de mümkündür. Gebe Beslenme Paketi başvurusu yapmak isteyenlerin, sağlıklı bir gebelik dönemi geçirmesi için düzenli doktor kontrollerine gitmesi gerekmektedir. Lohusa döneminin sonuna kadar doktor kontrolü yaptıranlar, gebe beslenme paketi başvurusu yapabilirler. Bu başvurular, kişisel e-devlet başvuru formu aracılığıyla veya kaymakamlık/müdürlüklerden yapılabilmektedir.











Gebe Beslenme Paketi Sorgulama İşlemi

E-Devlet Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama

Gebe Beslenme Paketi Alma Talep İşlemi Nasıl Yapılır?

Kimlere Gebe Beslenme Paketi Verilir?

Gebe Beslenme Paketi İçeriği ve Önemi

Gebelik Beslenme Paketi İçin Gerekli Belgeler ve Başvuru Süreci

Gebe Beslenme Paketi Yardımı Ne Kadar Süre Verilir?

Gebe Beslenme Paketi Şartları ve Önemi