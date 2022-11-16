Yemek Tarifleri
16 Kasım 2022 - 13:53

Hamsi Kuşu nasıl yapılır, malzemeler nelerdir? Hamsi sevmeyenlere sevdirecek bu tarif sofraların aranan lezzeti oldu! Hamsi kuşu püf noktaları

Masterchef'in son bölümünde kaptanlık oyunu için hamsi kuşu yapılması istendi. Ekran karşısında izleyenler ise farklı bulduğu tarifi araştırmaya başladı. Şeflerin övmekle bitiremedi hamsi kuşu hamsi sevmeyenleri bile iştaha getirdi. İşte, hamsi kuş tarifi ve malzemeleri haberimizde

Yemek Tarifleri
16 Kasım 2022 - 13:53
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Hamsi Kuşu nasıl yapılır, malzemeler nelerdir? Hamsi sevmeyenlere sevdirecek bu tarif sofraların aranan lezzeti oldu! Hamsi kuşu püf noktaları
Hamsi kuşu yemeği birçok kişinin ilk kez duyduğu yemeklerden olurken Masterchef yarışmasında ise kaptanlık oyunu için istenen lezzet oldu. Yarışmacıların keyifle hazırladığı hamsi kuşu tarifi ise izleyiciler tarafından merak edildi. Hamsi kuşu nasıl yapılıyor? Hamsi kuşu malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...

HAMSİ KUŞU MALZEMELERİ

Yarım kg hamsi

Yarım ekmek

5 adet ceviz

2 diş sarımsak

10 dal dereotu

Tuz

Bulamak için:

1 su bardağı un

3 adet yumurta

Kızartmak için:

Sıvıyağ

Hamsi kuşu tarifi

HAMSİ KUŞU TARİFİ

Balıkların kılçığından güzelce ayırın ve yıkadıktan sonra iyice süzüldüğüne emin olun. Ekmek içi, ceviz, sarımsak, dereotu ve tuzu robottan geçirerek kaba alınır. Her balığın içeriğine bu karışımdan 1 tatlı kaşığı koyulur ve üzerine ikinci hamsi ile kapatılır. Hamsi ve iç harç bitene kadar devam eden bu işlem sonrasında ilk önce una sonra yumurtaya bulanarak kızartma işlemi yapılır. Balıkların yağını çekmemesi adına ise havlu kağıt üzerine koyulur. Afiyet olsun

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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