Hamsi kuşu yemeği birçok kişinin ilk kez duyduğu yemeklerden olurken Masterchef yarışmasında ise kaptanlık oyunu için istenen lezzet oldu. Yarışmacıların keyifle hazırladığı hamsi kuşu tarifi ise izleyiciler tarafından merak edildi. Hamsi kuşu nasıl yapılıyor? Hamsi kuşu malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...
Yemek Tarifleri
16 Kasım 2022 - 13:53
Hamsi Kuşu nasıl yapılır, malzemeler nelerdir? Hamsi sevmeyenlere sevdirecek bu tarif sofraların aranan lezzeti oldu! Hamsi kuşu püf noktaları
Masterchef'in son bölümünde kaptanlık oyunu için hamsi kuşu yapılması istendi. Ekran karşısında izleyenler ise farklı bulduğu tarifi araştırmaya başladı. Şeflerin övmekle bitiremedi hamsi kuşu hamsi sevmeyenleri bile iştaha getirdi. İşte, hamsi kuş tarifi ve malzemeleri haberimizde
Yemek Tarifleri
16 Kasım 2022 - 13:53
EDİTÖR
İlginizi Çekebilir