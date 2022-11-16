Hamsi Kuşu nasıl yapılır, malzemeler nelerdir? Hamsi sevmeyenlere sevdirecek bu tarif sofraların aranan lezzeti oldu! Hamsi kuşu püf noktaları

HAMSİ KUŞU MALZEMELERİ

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HAMSİ KUŞU TARİFİ

Hamsi kuşu yemeği birçok kişinin ilk kez duyduğu yemeklerden olurken Masterchef yarışmasında ise kaptanlık oyunu için istenen lezzet oldu. Yarışmacıların keyifle hazırladığı hamsi kuşu tarifi ise izleyiciler tarafından merak edildi. Hamsi kuşu nasıl yapılıyor? Hamsi kuşu malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...Yarım kg hamsi Yarım ekmek 5 adet ceviz 2 diş sarımsak 10 dal dereotu Tuz1 su bardağı un 3 adet yumurtaSıvıyağBalıkların kılçığından güzelce ayırın ve yıkadıktan sonra iyice süzüldüğüne emin olun. Ekmek içi, ceviz, sarımsak, dereotu ve tuzu robottan geçirerek kaba alınır. Her balığın içeriğine bu karışımdan 1 tatlı kaşığı koyulur ve üzerine ikinci hamsi ile kapatılır. Hamsi ve iç harç bitene kadar devam eden bu işlem sonrasında ilk önce una sonra yumurtaya bulanarak kızartma işlemi yapılır. Balıkların yağını çekmemesi adına ise havlu kağıt üzerine koyulur. Afiyet olsun