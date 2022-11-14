Kim Kimdir
14 Kasım 2022 - 00:23

Hande Doğandemir kimdir, nereli, yaşı kaç? Hande Doğandemir biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

Sinema sektöründe başarılı kadın oyuncular arasında yer alan Hande Doğandemir hakkında merak edilenler araştırılıyor. Güzel oyuncunun nereli olduğu merak edilirken kaç yaşında olduğu, oynadığı dizi ve filmler merak ediliyor. İşte Hande Doğandemir hakkında merak edilen tüm detaylar…

Kim Kimdir
14 Kasım 2022 - 00:23
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Hande Doğandemir kimdir, nereli, yaşı kaç? Hande Doğandemir biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Birçok film ve dizide kamera karşısına geçen Hande Doğandemir hakkında araştırmalar devam ediyor. Güzel oyuncu hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için bir araya getirdik. İşte Hande Doğandemir hakkında merak edilen tüm detaylar…

HANDE DOĞANDEMİR KİMDİR?

22 Kasım 1985 doğumlu olan Hande Doğandemir Ankara'da dünyaya geldi.Tek çocuk olan güzel oyuncunun babası banka emeklisi, annesi ise kamu kurumu emeklisidir. Ortaokul ve lise eğitimini Ankara'da tamamlayan güzel oyuncu Fransızca eğitim almıştır. Üniversitede Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinden mezun olan Hande Doğandemir, üniversite hayatını bitirmeden son 6 ayı ise Fransızca okumuştur.

Hande Doğandemir Kimdir

Üniversite eğitimini tamamlaması ile birlikte farklı alanlara yönelmek isteyen Doğandemir'in ilk tercihi oyunculuk oldu. Akademi 35 buçukta oyunculuk eğitimi alan Hande Doğandemir, oyunculuk hayatına başlamadan önce kamera arkasında staj eğitimi aldı. Reji kısmını geçiş yapan güzel oyuncu ünlü isimlerden de oyunculuk üzerine yardım aldı.

2011 yılında TRT Okul kanalında yayınlanan Hatırlar mısınız? isimli programın 2 yıl boyunca sunuculuğunu yapan Hande Doğandemir, 2013 yılında ise Eti Browni reklamında rol aldı.

2 Temmuz 2013 tarihinde Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Güneşi Beklerken dizisinde ilk kez başrol oyuncusu oldu. Reyting üzerine reyting kıran dizideki performansı ile adından sıkça söz ettirdi. Dizide Zeynep karakterine hayat veren Doğandemir, kariyer basamaklarını da bir bir tırmandı. En çok merak edilen konulardan biri de ünlü oyuncunun boyudur. Hande Doğandemir 1.70 boyundadır.

Hande Doğandemir dizileri

HANDE DOĞANDEMİR'İN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER NELERDİR?

2018'de Can Kırıkları(Leyla)

2017'de Kaybedenler Klubü Yolda

2015'de Racon

2013-2014 arasında Güneşi Beklerken( Zeynep)

2012'de Şubat

2012'de Leyla ile Mecnun

2012'de Böyle Bitmesin

2012'deİbreti Ailem

2011-2012 arasında Sen De gitme

2010'daKeskin Bıçak

2010'da Kahramanlar

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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