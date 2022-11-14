Hande Doğandemir kimdir, nereli, yaşı kaç? Hande Doğandemir biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

HANDE DOĞANDEMİR KİMDİR?





HANDE DOĞANDEMİR'İN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER NELERDİR?

Birçok film ve dizide kamera karşısına geçen Hande Doğandemir hakkında araştırmalar devam ediyor. Güzel oyuncu hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için bir araya getirdik. İşte Hande Doğandemir hakkında merak edilen tüm detaylar…22 Kasım 1985 doğumlu olan Hande Doğandemir Ankara'da dünyaya geldi.Tek çocuk olan güzel oyuncunun babası banka emeklisi, annesi ise kamu kurumu emeklisidir. Ortaokul ve lise eğitimini Ankara'da tamamlayan güzel oyuncu Fransızca eğitim almıştır. Üniversitede Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinden mezun olan Hande Doğandemir, üniversite hayatını bitirmeden son 6 ayı ise Fransızca okumuştur.Üniversite eğitimini tamamlaması ile birlikte farklı alanlara yönelmek isteyen Doğandemir'in ilk tercihi oyunculuk oldu. Akademi 35 buçukta oyunculuk eğitimi alan Hande Doğandemir, oyunculuk hayatına başlamadan önce kamera arkasında staj eğitimi aldı. Reji kısmını geçiş yapan güzel oyuncu ünlü isimlerden de oyunculuk üzerine yardım aldı. 2011 yılında TRT Okul kanalında yayınlanan Hatırlar mısınız? isimli programın 2 yıl boyunca sunuculuğunu yapan Hande Doğandemir, 2013 yılında ise Eti Browni reklamında rol aldı. 2 Temmuz 2013 tarihinde Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Güneşi Beklerken dizisinde ilk kez başrol oyuncusu oldu. Reyting üzerine reyting kıran dizideki performansı ile adından sıkça söz ettirdi. Dizide Zeynep karakterine hayat veren Doğandemir, kariyer basamaklarını da bir bir tırmandı. En çok merak edilen konulardan biri de ünlü oyuncunun boyudur. Hande Doğandemir 1.70 boyundadır.2018'de Can Kırıkları(Leyla) 2017'de Kaybedenler Klubü Yolda 2015'de Racon 2013-2014 arasında Güneşi Beklerken( Zeynep) 2012'de Şubat 2012'de Leyla ile Mecnun 2012'de Böyle Bitmesin 2012'deİbreti Ailem 2011-2012 arasında Sen De gitme 2010'daKeskin Bıçak 2010'da Kahramanlar