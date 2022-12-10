Hande Doğandemir trafikten men edildi

Güneşi Beklerken dizisi ile popülarite yakalayan güzel oyuncu Hande Doğandemir’den tepki toplayan hareket. Bir süredir ekranlardan ve gündemden uzak duran güzel oyuncu Hande Doğandemir alkollü araç kullanırken yakalandı. Etiler güzergahında çevirmeye giren güzel oyuncu alkollü yakalandı. Ehliyetine el kondu. Daha öncede yakalanmış
Başarılı oyuncu Hande Doğandemir Etilerde trafik polislerinin çevirmesine girdi. Alkollü olduğu tespit edilen oyuncunun ehliyetine el kondu. Bir süre önce aynı suç ile ceza yiyen Hande Doğandemir’in yasalara uyması ve yaklaşık beş yıl aynı suça karışmaması gerekiyordu. Ancak güzel oyuncu dayanamamış yine alkollü olarak trafik çevirmesine girmiş. Aynı suçu ikinci kez işlediğinden iki yıl ehliyetine el kondu ve trafikten uzaklaştırıldı.