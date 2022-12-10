MAGAZİN
10 Aralık 2022 - 22:22

Hande Doğandemir trafikten men edildi

Güzel oyuncu Hande Doğandemir alkollü araç kullanırken yine trafik çevirmesine yakalandı…

MAGAZİN
10 Aralık 2022 - 22:22
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Hande Doğandemir trafikten men edildi


Güneşi Beklerken dizisi ile popülarite yakalayan güzel oyuncu Hande Doğandemir’den tepki toplayan hareket. Bir süredir ekranlardan ve gündemden uzak duran güzel oyuncu Hande Doğandemir alkollü araç kullanırken yakalandı. Etiler güzergahında çevirmeye giren güzel oyuncu alkollü yakalandı. Ehliyetine el kondu. Hande Doğandemir

Daha öncede yakalanmış 



Başarılı oyuncu Hande Doğandemir Etilerde trafik polislerinin çevirmesine girdi. Alkollü olduğu tespit edilen oyuncunun ehliyetine el kondu. Bir süre önce aynı suç ile ceza yiyen Hande Doğandemir’in yasalara uyması ve yaklaşık beş yıl aynı suça karışmaması gerekiyordu. Ancak güzel oyuncu dayanamamış yine alkollü olarak trafik çevirmesine girmiş. Aynı suçu ikinci kez işlediğinden iki yıl ehliyetine el kondu ve trafikten uzaklaştırıldı. Hande Doğandemir

EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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