Hande Doğandemir ve Onur Tuna'nın herkesten gizledikleri aşkı ortaya çıktı!













Son günlerin en beğenilen dizilerinden biri olan 'Mahkum'da Savcı Fırat Bulut karakterine hayat veren Onur Tuna'nın, 'Annemizi Saklarken' isimli dizide rol alan Hande Doğandemir ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.Her iki çiftten de konuyla ilgili bir açıklama gelmezken, meslektaşı Onur Tuna ile beraber oldukları söylenilen Hande Doğandemir'i telefonun kılıfında yer alan bir detay aşk iddialarını daha da güçlendirdi.Dizi setinde sürekli karavan pozu paylaşan Hande Doğandemir'in, telefonunun arkasında bir fotoğraf olduğu görülürken bu kişinin Onur Tuna olduğu anlaşıldı.Son olarak başarılı oyuncu Onur Tuna'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşıma Doğandemir'in kalp emojisiyle karşılık vermesi aşk iddialarının doruluğuna da son noktayı koymuş oldu.Çiçeği burnunda çiftlerden Onur Tuna'da sevgilisinin paylaşımına yaptığı kalpli yoruma yine kalp emojisiyle cevap verdi ve böylelikle iki ünlü çift aşklarını herkese ilan etmiş oldu.