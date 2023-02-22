MAGAZİN
22 Şubat 2023 - 00:03

Hande Doğandemir yüksek kira fiyatlarına ateş püskürdü!

Hande Doğandemir, son zamanlarda artış gösteren kira fiyatları için büyük tepki gösterdi. Kadıköy'deki bir dairenin 100 bin TL kiraya verildiğini duyan güzel oyuncu sosyal medya hesaplarından bu duruma kimsenin sesini çıkarmadığını belirterek isyan etti.

MAGAZİN
22 Şubat 2023 - 00:03
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Hande Doğandemir yüksek kira fiyatlarına ateş püskürdü!


Kahramanmaraş'taki depremin ardından birçok eyalette kiralar yeniden yükseldi. İstanbul Kadıköy'de de kira fiyatlarının astronomik oranda artması çok sayıda vatandaşı isyan ettirdi. Bu isimlerden birisi de Hande Doğandemir oldu. Ünlü oyuncu, bir daire için 100 bin TL istendiğini öğrenince açtı ağzını yumdu gözünü.

Hande Doğandemir yüksek kira fiyatlarına ateş püskürdü

"AKLIM ALMIYOR"



Ekranların sevilen oyuncularından Hande Doğandemir, İstanbul'un en çok tercih edilen semtlerinden birisi olan Kadıköy'deki ev fiyatları ile ilgili bir isyanını dile getirdi. Sosyal medya hesabı üzerinden kira fiyatlarına ilişkin bir harita paylaşan Doğandemir, şu açıklamayı yaptı:

"Nasıl kimse konuşmuyor bu durumdan, nasıl normalleşiyor anlamıyorum. Gerçekten bu kiraları ödeyebilen var mı? Nasıl bu noktaya geldi? Hey, nasıl bitecek bilmiyorum, inanılmaz bir durum. Kim dur diyecek!" ifadelerini kullandı.

Hande Doğandemir yüksek kira fiyatlarına ateş püskürdü

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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