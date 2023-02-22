Hande Doğandemir yüksek kira fiyatlarına ateş püskürdü!

Kahramanmaraş'taki depremin ardından birçok eyalette kiralar yeniden yükseldi. İstanbul Kadıköy'de de kira fiyatlarının astronomik oranda artması çok sayıda vatandaşı isyan ettirdi. Bu isimlerden birisi de Hande Doğandemir oldu. Ünlü oyuncu, bir daire için 100 bin TL istendiğini öğrenince açtı ağzını yumdu gözünü.
"AKLIM ALMIYOR"
Ekranların sevilen oyuncularından Hande Doğandemir, İstanbul'un en çok tercih edilen semtlerinden birisi olan Kadıköy'deki ev fiyatları ile ilgili bir isyanını dile getirdi. Sosyal medya hesabı üzerinden kira fiyatlarına ilişkin bir harita paylaşan Doğandemir, şu açıklamayı yaptı: "Nasıl kimse konuşmuyor bu durumdan, nasıl normalleşiyor anlamıyorum. Gerçekten bu kiraları ödeyebilen var mı? Nasıl bu noktaya geldi? Hey, nasıl bitecek bilmiyorum, inanılmaz bir durum. Kim dur diyecek!" ifadelerini kullandı.