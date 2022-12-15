Hande Erçel aradığı aşkı basketçi de buldu







Fotoğraf karesi ortaya çıkardı







Güzel oyuncu Hande Erçel’in aşktan yana yüzü gülmüyordu. Kaan Yıldırım ve Kerem Bursin gibi oyunculardan sonra aşkta aradığını bulamayan Hande Erçel’in şimdilerde aşk yaşadığı ismin basketbolcu Kartal Özmızrak ile olduğu iddia ediliyor.Güzel oyuncu Hande Erçel bir süredir arkadaş olduğu basketçi Kartal Özmızrak ile aşk yaşamaya başladı. Yakın arkadaş çevresiyle bir araya gelen çiçeği burnunda çiftin ilk fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. Henüz taraflardan aşk iddiaları hakkında bir doğrulama yada yalanlama gelmedi.Adı aşk iddialarına karışan Kartal Özmızrak Bahçeşehir Kolejinde forma giyiyor.