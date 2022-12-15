MAGAZİN
15 Aralık 2022 - 12:25

Hande Erçel aradığı aşkı basketçi de buldu

Hande Erçel’in basketçi yeni aşkı herkesi şaşkınlığa uğrattı...

MAGAZİN
15 Aralık 2022 - 12:25
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Hande Erçel aradığı aşkı basketçi de buldu


Güzel oyuncu Hande Erçel’in aşktan yana yüzü gülmüyordu. Kaan Yıldırım ve Kerem Bursin gibi oyunculardan sonra aşkta aradığını bulamayan Hande Erçel’in şimdilerde aşk yaşadığı ismin basketbolcu Kartal Özmızrak ile olduğu iddia ediliyor. Hande Erçel

Fotoğraf karesi ortaya çıkardı 

Güzel oyuncu Hande Erçel bir süredir arkadaş olduğu basketçi Kartal Özmızrak ile aşk yaşamaya başladı. Yakın arkadaş çevresiyle bir araya gelen çiçeği burnunda çiftin ilk fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. Henüz taraflardan aşk iddiaları hakkında bir doğrulama yada yalanlama gelmedi. Hande Erçel



Adı aşk iddialarına karışan Kartal Özmızrak Bahçeşehir Kolejinde forma giyiyor. Kartal Özmızrak

EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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