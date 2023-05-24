Hande Erçel, Cannes Film Festivali'ne katılanları göğüs dekolteli elbisesiyle büyüledi!













HENDE ERÇEL, CANNES'E DAMGA VURDU!

Cannes Film Festivali'ne çalıştığı bir markanın özel davetlisi olarak giden ünlü oyuncu Hande Erçel, festivale katılanları bol transparanlı mor elbisesiyle deyim yerindeyse büyüledi.Rol aldığı projelerin yanı sıra özel hayatıyla da sürekli gündeme gelen ünlü oyuncu Hande Erçel, bu kez Cannes Film Festivali'ne markanın konuğu olarak katıldı. Festival havasında sosyal medyanın zirvesine oturan güzel oyuncu transparan mor elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti. Erçel'in bol dekolteli pozu büyük beğeni topladı.Hande Erçel, markanın Cannes'daki La Croisette'de düzenlemiş olduğu bir partide Eva Longoria, ve Irina Shayk'ın yanı sıra Nicole Scherzinger ile Karlie Kloss gibi ünlülerle bir araya geldi.Bir süredir kendisine gelen tüm projeleri değerlendiren Hande Erçel, ekranlarda olmasa bile özel hayatı hakkında çok şey söyleniyor. Hakan Sabancı ile olan birlikteliği hız kesmeden devam eden güzel oyuncunun Cannes Film Festivali'ne katılması ve orada taşıdığı kıyafeti geceye damgasını vurdu. Festivale giderken mor renk tercihi yapan Hande Erçel, transparan elbisesiyle herkesi kendisine hayran bıraktı. Oyuncuya sosyal medyadaki hayranları "Peri kızı", "Suya benziyor", "Çok güzel", "Harika" şeklinde yorunmar yaptılar.Bir dizi reklam projesi ile hayranlarının karşısına çıkan Hande Erçel yeni dizisi "İki Yabancı" ile beyaz perdeye dönmek için hazırlanıyor. Güzel oyuncu yeni dizisinde yakışıklı oyuncu Burak Deniz ile başrol paylaşacak.