Hande Erçel defterini kapatan Kerem Bürsin'e influencer sevgili..







KEREM BÜRSİN'E İNFLUENCER SEVGİLİ!







Bir süre virliktelik yaşadığı ünlü oyuncu Hande Erçel ile yollarını ayıran Kerem Bürsin'in adı geçtiğimiz aylarda Danla Biliç ile anılmıştı. Sosyal medya fenomenin, Kerem Bürsin hakkında yaptığı açıklamada aşk iddialarını yalanlamış ve konuyla ilgili 'Dünyanın en komik olayı olabilir' ifadelerini kullanmıştı.Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, influencer Mehtap Algül'e gönlünü kaptırdığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Algül'ün adının bir zamanlar oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile anıldığı öğrenilirken ikilinin sevgili olduğu iddia edilmiş ancak bu iddia tartışma konusu olmuştu.Kerem Bürsin ve Mehtap Algül cephesinden ise henüz söz konusu aşk iddiaları hakkında bir açıklama gelmedi.