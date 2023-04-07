MAGAZİN
07 Nisan 2023 - 19:57

Hande Erçel defterini kapatan Kerem Bürsin'e influencer sevgili..

Hande Erçel ile ayrıldıktan sonra adı Danla Biliç ile anılan ünlü oyuncu Kerem Bürsin'in influencer Mehtap Algül'e gönlünü kaptırdığı iddia edildi.

MAGAZİN
07 Nisan 2023 - 19:57
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Hande Erçel defterini kapatan Kerem Bürsin'e influencer sevgili..


Bir süre virliktelik yaşadığı ünlü oyuncu Hande Erçel ile yollarını ayıran Kerem Bürsin'in adı geçtiğimiz aylarda Danla Biliç ile anılmıştı. Sosyal medya fenomenin, Kerem Bürsin hakkında yaptığı açıklamada aşk iddialarını yalanlamış ve konuyla ilgili 'Dünyanın en komik olayı olabilir' ifadelerini kullanmıştı.

Kerem Bürsin

KEREM BÜRSİN'E İNFLUENCER SEVGİLİ!



Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, influencer Mehtap Algül'e gönlünü kaptırdığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Algül'ün adının bir zamanlar oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile anıldığı öğrenilirken ikilinin sevgili olduğu iddia edilmiş ancak bu iddia tartışma konusu olmuştu.

Mehtap Algül

Kerem Bürsin ve Mehtap Algül cephesinden ise henüz söz konusu aşk iddiaları hakkında bir açıklama gelmedi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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