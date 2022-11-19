Hande Erçel'den akıl dışı hareket: Geçmişini tamamen sildiriyor!







GEÇMİŞİNİ SİLDİRİYOR!







Bu güne kadar adı farklı isimlerle anılan ve o isimlerle aşk dedikodularına karışan Hande Erçel, bazı yalan haberlere karşı harekete geçti. Kendisine ait olan tüm haberleri ve önceki yıllarına ait olan tüm fotoğrafları internetten sildirmeye karar verdi.Ünlü oyuncu Hande Erçel, internetteki sevgili dedikodularını ve geçmişe ait fotoğrafları silmek için önlem almak istedi. Edinilen bilgilere göre ünlü oyuncu Hande Erçel'in hakkında çıkan bazı haberlerden ve fotoğraflardan rahatsızlık duyması nedeniyle hukuki yollara başvuracağı öne sürüldü.