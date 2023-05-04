Hande Erçel'den şok haber! Sağlık durumu kötüleşiyor..

Sabancı Holdin'in veliahtlarından Hakan Sabancı ile bir ilişkiye başlayan ve birlikteliklerini evlilik yolunda ilerleten Hande Erçel'in son görüntüsünü gören hayranları korkmaya başladı.
Hızla kilo vermeye başlayan ve neredeyse iğne ipliğe dönen güzel oyncunun Angelina Jolie'nin bir dönem yakalandığı hastalığına yakalandığı ön sürüldü.
HANDE ERÇEL ADETA ERİDİ
Mutluluğunu son zamanlarda zirvede yaşayan Hande Erçel'in hızlı kilo verme durumu hayranlarını korkutmaya başladı. Evliliğe giden Hande ErÇel'in son durumu sosyal medyada çok konuşulmaya başlandı.