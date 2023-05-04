MAGAZİN
04 Mayıs 2023 - 12:21

Hande Erçel'den şok haber! Sağlık durumu kötüleşiyor..

Hakan Sabancı ile beklenmedik bir şekilde aşk yaşayan Hande Erçel, hızla kilo vermesinin ardından son görüntüsüyle hayranlarını şoka uğrattı. Neredeyse iğne ipliğe dönen Erçel'in herkesin olmaktan korktuğu bir hastalığa yakalandığı iddia edildi.

MAGAZİN
04 Mayıs 2023 - 12:21
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Hande Erçel'den şok haber! Sağlık durumu kötüleşiyor..


Sabancı Holdin'in veliahtlarından Hakan Sabancı ile bir ilişkiye başlayan ve birlikteliklerini evlilik yolunda ilerleten Hande Erçel'in son görüntüsünü gören hayranları korkmaya başladı. 

Hande Erçel



Hızla kilo vermeye başlayan ve neredeyse iğne ipliğe dönen güzel oyncunun Angelina Jolie'nin bir dönem yakalandığı hastalığına yakalandığı ön sürüldü.

HANDE ERÇEL ADETA ERİDİ

Hande Erçel

Son fotoğrafta günden güne zayıflayan ve midesi içe doğru ezilen Hande Erçel'in iştahsızlıktan muzdarip olduğu iddia edildi. Yani yeme bozukluğu sorunu var ve Hande Erçel'in son fotoğrafı da bunu anlatıyor.

Hande Erçel

Mutluluğunu son zamanlarda zirvede yaşayan Hande Erçel'in hızlı kilo verme durumu hayranlarını korkutmaya başladı. Evliliğe giden Hande ErÇel'in son durumu sosyal medyada çok konuşulmaya başlandı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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