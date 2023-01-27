Hande Erçel durdu durdu turnayı gözünden vurdu! O isimle evlilik kararı aldı: Gizli ilişki nikah masasında bitecek!













Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in ayrılık sonrası 10 ay geçmesiyle beraber Erçel, tekrardan aşk yaşamaya başladı. Erçel sevenlerini şaşırtmaya devam ederken nikah masasıyla ilişkinin sonlanacağı iddiaları gündeme geldi. Hakan Sabancı'yla aşk yaşadığı konuşulurken bir mekanda görüntüleri geldi. Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın sevenlerini şaşırtan açıklama geldi. Hakan Sabancı'ın sevgilisi olan Hande Erçel, aile büyükleriyle tanışma kararı alırken evin içerisine girdi. Annesiyle tanıştıran Sabancı, bu hamlesiyle herkesin ağzını açık bıraktı. Sosyal medya üzerinden evlilik yorumları gelirken Hande Erçel'den bir açıklama bekleniyor. Oyunculuğu ve güzelliğiyle sık sık adından bahsettiren Erçel'in çapkın abancı'ya gönlünü kaptırdığı büyük bir enkaza neden oldu.Sosyal medya üzerinden sık sık bu iddialar gündeme gelirken Hakan Sabancı ve Hande Erçel'in ilişkisinin evlilikle mi biteceği merak uyandırdı.