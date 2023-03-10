MAGAZİN
10 Mart 2023 - 13:45

Hande Erçel, Hakan Sabancı'ya restini çekti: 'Bu şartımı kabul edersen..'

Ünlü oyuncu Hande Erçel ile sosyetenin en çapkın playboyları arasında yer alan Hakan Sabancı arasındaki aşkın farklı detayları olduğı öğrenildi. Ortaya atılan bir iddiada güzel oyuncunun sevgili olabilmek için tek bir şartının olduğunu söylediği konuşuluyor.

MAGAZİN
10 Mart 2023 - 13:45
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Hande Erçel, Hakan Sabancı'ya restini çekti: 'Bu şartımı kabul edersen..'
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Hayatında kimse olmadığını ve hiç kimsenin kendisini hayal dünyalarının içine çekmesini istemediğin söyleyen Hande Erçel, Hakan Sabancı ile sevgili olmadığını keskin bir dille yalanlamıştı. Fakat iki ünlü ismin birlikte oldukları beraber gittikleri Paris tatilinde ortaya çıkmıştı.

Hande Erçel Hakan Sabancı



Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkının nasıl başladığı magazin gündeminin en çok merak edilen konuları arasında yer alırken Gazeteci Gülşen Salt, çiftin aşkı hakkında bomba açıklamalarda bulundu.

"AYLARCA PEŞİNDEN KOŞMUŞ"

Hande Erçel Hakan Sabancı

2. Sayfa programının sunucusu Gülşen Salt, Hande Erçel ile Hakan Sabancı arasındaki aşkın nasıl başladığını anlatırken ortaya çok konuşulacak bir iddia attı. Salt, konuyla ilgili açıklamasında "Hakan Sabancı, Hande Erçel'i aylardır takip ediyor. Gittiği yerlere gidiyor, arkadaşları aracılığı ile Hande'ye sürekli mesaj gönderiyor. Hande'yi ikna edebilmek kolay olmadı. Yeni bir şeyler başladı. Hande o sırada 'Hayatımda' kimse yok' derken Hakan'dan o kadar emin değildi. Şartları masaya yatırdı... Benim öyle gizli ilişkilerim yok dedi. Bilirsiniz, playboylar genel olarak kaçışlarını mal kabul kapılarından yaparlar."

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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