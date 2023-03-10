Hande Erçel, Hakan Sabancı'ya restini çekti: 'Bu şartımı kabul edersen..'













"AYLARCA PEŞİNDEN KOŞMUŞ"





Hayatında kimse olmadığını ve hiç kimsenin kendisini hayal dünyalarının içine çekmesini istemediğin söyleyen Hande Erçel, Hakan Sabancı ile sevgili olmadığını keskin bir dille yalanlamıştı. Fakat iki ünlü ismin birlikte oldukları beraber gittikleri Paris tatilinde ortaya çıkmıştı.Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkının nasıl başladığı magazin gündeminin en çok merak edilen konuları arasında yer alırken Gazeteci Gülşen Salt, çiftin aşkı hakkında bomba açıklamalarda bulundu.2. Sayfa programının sunucusu Gülşen Salt, Hande Erçel ile Hakan Sabancı arasındaki aşkın nasıl başladığını anlatırken ortaya çok konuşulacak bir iddia attı. Salt, konuyla ilgili açıklamasında "Hakan Sabancı, Hande Erçel'i aylardır takip ediyor. Gittiği yerlere gidiyor, arkadaşları aracılığı ile Hande'ye sürekli mesaj gönderiyor. Hande'yi ikna edebilmek kolay olmadı. Yeni bir şeyler başladı. Hande o sırada 'Hayatımda' kimse yok' derken Hakan'dan o kadar emin değildi. Şartları masaya yatırdı... Benim öyle gizli ilişkilerim yok dedi. Bilirsiniz, playboylar genel olarak kaçışlarını mal kabul kapılarından yaparlar."