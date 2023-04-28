Hande Erçel'in ayağı gündem oldu! Fotoğrafta görenler inanamadı: O ayrıntı...







İŞTE O GÖRÜNTÜ











Hande Erçel, son dönemin en çok konuşulan kadın oyuncularından biri. Hem oynadığı dizilerle hem de özel hayatıyla magazin gündemini sık sık meşgul ediyor. Yakın zamanda Hakan Sabancı ile İtalya tatili yapan Erçel, yeni aşkıyla havaalanında görüntülenmişti. Sosyal medya hesaplarında İtalya gezisine dair bol bol fotoğraf paylaşan Erçel, son paylaşımıyla bir tartışmanın ortasında kaldı. Erçel'in paylaştığı bir fotoğrafta ayakları dikkat çekti ve birçok takipçisi, ayakkabının modeline benzer bir görüntü olduğunu düşünerek Erçel'in ayaklarının bu şekilde olmadığını iddia etti.Bu tartışmaya sebep olan fotoğraf, Erçel'in daha önce özel bir gecede yaptığı dans gösterisinde paylaştığı ayak fotoğrafıyla karşılaştırıldı ve bazı takipçileri tarafından ayakkabının modeline benzettiği düşünüldü. Ancak yine de bu tartışma, Erçel'in hayranlarının dikkatini çekti ve konuyla ilgili farklı görüşler ortaya atıldı.