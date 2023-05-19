Hande Erçel'in diyet sırrı ortaya çıktı! 1 haftada 5 kilo verdiren mucize formül..













TIĞ GİBİ OLMASI DİKKATLERDEN KAÇMADI

HANDE ERÇEL'İN 1 HAFTADA 5 KİLO VERDİREN MUCİZE DİYETİ

Hande Erçel'in bir anda zayıfladığını gören hayranları şaşkınlıklarını gizleyemediler. Sosyal medyayı aktif kullanması ile bilinen güzel oyuncunun kendisine yakışan görüntüsünü görenler nasıl bu kadar hızlı kilo verdiğini merak etmeye başladılar.Bir haftada 5 kilo birden veren Hande Erçel, şimdilerde tığ gibi görünüyor. Ünlü oyuncunun gizli diyet yöntemi de kilo vermek isteyenlerin ilgisini çekti. Ünlü oyuncunun gizli diyet yöntemi de kilo vermek isteyenlerin ilgisini çekerken Erçel, kilo verme sırlarını da kilo vermek isteyenlerle paylaştı.Hande Erçel, yüzünün günden güne erimesi pek çok kişi tarafından fark edilirken diyet yaparak incecik kalmayı başaran ünlü oyuncu, kilosunu çok sağlıklı bir şekilde verdiğini söyledi. Ünlü oyuncu bir haftada 5 kilo verdi ve bu da adından sıkça söz ettirdi.Hande Erçel, diyet ve egzersizin fazla kilolarından kurtulmasına yardımcı olduğunu söyledi. Ünlü oyuncu, kilo verme sürecinde sadece sıvı diyeti uyguladığını açıklayarak çorba ve aynı zamanda da su tükettiğini öne sürdü. Erçel, benimsediği diyet ve beslenme süreçlerini çok ciddiye aldığını, şekeri ve karbonhidratı hayatından çıkardığını söyledi.Ünlü oyuncu, diyeti sırasında bol bol protein tüketti. Aynı zamanda; "Kilo verme sürecinde acıktığımda temel gıdama ek olarak yeşil elma yedim." diyen güzel oyuncu tarçınlı suyu da diyet listesinden çıkarmadığını ifade etti.